Die Relegationstermine im Überblick

Relegation Bezirk Hohenlohe

Herren:

Donnerstag, 13. Juni, 18.30 Uhr: Austragungsort: Wachbach

Relegationsteilnehmer (RT) BZL – Zweiter Kreisliga A3

Freitag, 14. Juni, 18.30 Uhr:

Austragungsort: Matzenbach

Zweiter Kreisliga A1 – Zweiter Kreisliga A2

Samstag, 15. Juni, 17 Uhr:

Austragungsort: Neuenstein oder Marlach

RT Kreisliga A1 – Zweiter Kreisliga B1 (Neuenstein)

oder:

RT Kreisliga A3 – Zweiter Kreisliga B4 (Marlach)

Freilos: Zweiter Kreisliga B2

(Erläuterung: Welches Spiel stattfindet, ist abhängig davon, in welche Staffel der Kreisliga A der Zweite der Kreisliga B2 aufsteigen würde: in A1, dann Spiel in Neuenstein, in A3, dann Spiel in Marlach)

Sonntag, 16. Juni, 17 Uhr:

Austragungsort: noch offen

RT Kreisliga A2 – Zweiter Kreisliga B3

(Erläuterung: findet nur statt, wenn aus der BZL ein Verein in die Kreisliga A2 absteigt, Spielort wird kurzfristig festgelegt)

Mittwoch, 19. Juni, 18.30 Uhr:

Austragungsort: Bieberehren (A3) oder Untersteinbach (A1)

RT Kreisliga A1/A3 – Zweiter Kreisliga B1/B4

(Erläuterung: abhängig davon, wohin der Zweite der Kreisliga B2 aufsteigt)

Donnerstag, 20. Juni, 17 Uhr:

Austragungsort: Bieberehren (A3) oder Untersteinbach (A1)

Zweiter Kreisliga B2 – Sieger Spiel vom 15.06.2019

(Erläuterung: abhängig davon, wohin der Zweite der Kreisliga B2 aufsteigt)

Freitag, 21. Juni, 18.30 Uhr:

Austragungsort: Westgartshausen

Sieger Spiel vom 13.06. – Sieger Spiel vom 14.06.

Frauen:

Kein Relegationsspiel

(Erläuterung: Da in der Kreisliga von den aufstiegsberechtigten Vereinen nur der SV Tiefenbach nicht im Flex-Modus gespielt hat, findet diese Saison kein Relegationsspiel zwischen der Kreisliga und der Bezirksliga statt. Der Vorletzte der Bezirksliga verbleibt in der Bezirksliga.)

Relegation Überbezirklich

Herren:

Mittwoch, 12. Juni, 18 Uhr:

Austragungsort: Altenmünster

Zweiter Bezirksliga Hohenlohe – Zweiter Bezirksliga Rems-Murr

Sonntag, 16. Juni, 15 Uhr:

Austragungsort: Spfr. Schwäbisch Hall

Sieger Hohenlohe/Rems-Murr – Sieger Enz-Murr/Unterland

(Erläuterung: Das Spiel findet nur in Schwäbisch Hall statt, wenn der Bezirksliga-Zweite aus Hohenlohe das Spiel am 12.06.2019 gewinnt)

Sonntag, 23. Juni, 15 Uhr:

Austragungsort: Waldenburg

RT Landesliga Staffel 1 – Qualifikant Bezirksliga

(Erläuterung hierzu: Das Spiel findet nur in Waldenburg statt, wenn der RT der Landesliga 1 aus Hohenlohe kommt)

Frauen:

Relegation Regionenliga 1 – Bezirksliga wird direkt vom WFV bekannt gegeben.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 25.05.2019