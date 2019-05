Die Rollen sind ganz klar verteilt

Im Finale des Rothaus-Pokalwettbewerbs im Fußballkreis Tauberbischofsheim kommt es heute, Mittwoch, um 18.30 Uhr in auf dem Sportplatz in Bobstadt zu einer Neuauflage des Vorjahres-Endspiels. Damals hatte der TSV Unterschüpf/Kupprichhausen in Schwabhausen den TSV Assamstadt klar und deutlich mit 4:1 besiegt. Dieses Mal aber geht der letztjährige Verlierer als klarer Favorit in dieses

...