Die Staffeltage sind terminiert

Die Termine der Staffeltage für die Fußball-Saison 2018/2019 im Kreis Tauberbischofsheim stehen fest. Der Staffeltag für die Kreisliga, die Kreisklasse A und die Kreisklasse B findet am Donnerstag, 2. August, um 19 Uhr im Sportheim in Uissigheim statt. Der Staffeltag für die Kreisklassen C1 und C2 wird bereits am Dienstag, 31. Juli, um 19 Uhr im Sportheim in Kupprichhausen abgehalten.

Da an den Staffeltagen keine Terminabsprachen mehr stattfinden, sollen die Vereinsvertreter im Vorfeld der Staffeltage Spielverlegungen mit Zustimmung des Gegners über das Online-Spielverlegungsmodul beantragen. skai