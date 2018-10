Die SV-Siegesserie soll weitergehen

Schon wieder schickte Tabellenführer SG Sindringen-Ernsbach (27 Punkte) den Gegner „zweistellig“ vom Platz – was für eine Bilanz. Die SGSE steht mit acht Punkten Vorsprung an der Spitze, hat bisher alle neun Spiele gewonnen und dabei 40:3-Tore erzielt. Momentan konzentriert sich der Rest der Liga um Platz zwei und den Klassenerhalt. Zur ersten Kategorie gehört der SV Wachbach (16), der nach dem zweiten Auswärtssieg den Anschluss zum Aufstiegs-Relegationsplatz wiederhergestellt hat. Die SGM Markelsheim/Elpersheim (10) kassierte die dritte Heimniederlage und verpasste den Sprung ins Mittelfeld. Zuhause bleibt der SV Mulfingen (12) ohne Sieg. Im Fokus steht nun das Derby beim SV Wachbach – Markelsheim/Elpersheim hofft in Hessental zu punkten.

VfL Mainhardt – TSV Michelfeld: Nach drei Jahren treffen die beiden Mannschaften erstmals wieder in einem Punktspiel aufeinander. Beide Teams sind bislang gut in die Saison gestartet und können mit ihrer Punkteausbeute zufrieden sein. Mit dem Arbeitssieg gegen Bühlerzell betrieb Michelfeld Widergutmachung für das verkorkste Auswärtsspiel in Wachbach. Ebenso erging es Mainhardt beim Auswärtsspiel in Elpersheim, das Mainhardt mit 3:1 gewann. Nur zwei Punkte trennen die beiden Mannschaften in der Tabelle, was ein überaus spannendes Derby auf Augenhöhe verspricht.

VfR Altenmünster – TSV Obersontheim: Mit dem Auswärtssieg in Mulfingen bewies der VfR Altenmünster (15) erneut, dass nur eines sicher ist: die Unbeständigkeit. Siege (fünf) und Niederlagen (vier) wechseln sich in schöner Regelmäßigkeit ab. Der „Zweite“ Obersontheim (19) ist nun zu Gast, und mit einem Sieg käme der VfR bis auf einen Zähler an Obersontheim heran. Obersontheim hat sich nach den zwei Niederlagen in den ersten drei Spielen längst gefangen und will mindestens Platz zwei halten. Die Verfolger Mainhardt und Michelfeld im Nacken – Obersontheim muss gewinnen, um den Aufstiegsrelegationsplatz zu halten.

TSV Braunsbach – TSV Neuenstein: Schlusslicht Braunsbach (0) steht im Prinzip als erster Absteiger fest: neun Spiele – null Punkte. Jede Mannschaft freut sich derzeit darauf, gegen Braunsbach zu spielen, denn das garantiert bislang sichere Punkte. Hat sich das Team bereits völlig aufgegeben? Einzelne Ergebnisse waren durchaus knapp, meist aber hagelte es Klatschen, die negative Tordifferenz von minus 39 spricht Bände. Der TSV Neuenstein (12) wird den Dreier wollen und wohl auch holen.

TSV Ilshofen II – TuRa Untermünkheim: Aufsteiger Ilshofen II (4) hat immer noch kein Spiel in der Bezirksliga gewonnen. Trotz einer 2:0- und 3:2-Führung musste man sich wieder die Punkte teilen. Man bleibt Vorletzter und versucht nun, im Heimspiel gegen Untermünkheim (9) den ersten Saisonsieg einzufahren. Die Vorzeichen sind gut, denn Untermünkheim hat auswärts noch kein Spiel gewonnen. Welche Serie reißt?

TSV Dünsbach – SG Sindringen-Ernsbach: In Dünsbach (16) könnte es für den Spitzenreiter vielleicht etwas schwieriger werden zu gewinnen – könnte man annehmen. Doch die Vergangenheit spricht total dagegen, denn zuhause gab es für Dünsbach gegen die SG meist deftige Niederlagen. Die Heimelf überzeugt zudem auch nicht durch konstante Leistungen. Ein deutlicher Gästesieg ist zu erwarten, wenn die SG weiter so konzentriert auftrtitt.

TSV Hessental – SGM Markelsheim/Elpersheim: Von einer verdienten Niederlage sprach SGM-Trainer Marco Reuß nach dem Spiel. „Die Mainhardter haben vor allem in der ersten Halbzeit gezeigt, warum sie in der Tabelle weiter vorn stehen. Sie haben das abgerufen, was wir uns vorgenommen hatten und worauf ich die Mannschaft eingestellt hatte. Doch wir haben Laufbereitschaft, Einsatz und das richtige Zweikampfverhalten größtenteils vermissen lassen. Wir hatten zu keiner Zeit wirklich Zugriff auf das Spiel. Taktische und individuelle Fehler haben den Gegner zusätzlich noch stark gemacht. Wir müssen ganz schnell den Hebel wieder gegen Hessental umlegen. Hessental (5) will mit Sicherheit den Abstand zu uns verkürzen und sich für das Spiel gegen Sindringen rehabilitieren.“ Hessental ist seit sieben Spielen ohne Sieg und hat zuletzt vier Niederlagen in Folge kassiert. Marco Reuß fordert von seinem Team „wieder Leistung abzurufen“. Der SGM-Kader wird Woche für Woche dünner, einige wichtige Spieler werden wahrscheinlich länger fehlen.

Spfr. Bühlerzell – SGM Niedernhall/Weißbach: Nach vier Niederlagen in Serie und nunmehr sechs Spielen ohne Sieg sind die Sportfreunde Bühlerzell (8) bis auf den Abstiegsrelegationsplatz abgestürzt. Zuhause gab es erst einen Sieg zu bejubeln. Gegner Niedernhall/Weißbach (14) hat auswärts eine bessere Bilanz und bereits zweimal gewonnen, einmal teilte man sich die Punkte und zweimal wurde verloren. Durch zwei Niederlagen in den letzten beiden Spielen verspielte die SGM ihre bisher gute Ausgangsposition.

SV Wachbach – SV Mulfingen: Nach drei sieglosen Spielen hat der SV Wachbach mit zwei Siegen in Folge zurück in die Erfolgsspur gefunden. Der „Dreier“ in Weißbach war der zweite Auswärtssieg, nun steht das Derby gegen Mulfingen an. Die Gäste haben von vier Auswärtsspielen drei gewonnen, die Heimelf muss sich vorsehen, zumal die Mulfinger immer sehr engagiert in Wachbach auftreten. SVW-Trainer Arben Kaludra ist angesichts des momentan dünnen Spielerkaders froh, wieder dreifach gepunktet zu haben. „In Weißbach haben wir gegen einen guten Gegner souverän gewonnen. Torhüter Jannik Hadamek und Felix Gutsche mussten das Spielfeld verletzt verlassen. Ich hoffe trotzdem auf einen Einsatz gegen Mulfingen.“ Nach dem enttäuschenden Auftritt im Derby in Markelsheim setzt Kaludra im Derby gegen Mulfingen darauf, dass seine Mannschaft es diesmal besser macht. „Mulfingen steht sehr kompakt, kassiert wenig Tore und ist speziell gegen uns besonders motiviert.“

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 19.10.2018