Die Top-Favoriten sind unter sich

Hardheim/Bretzingen II – SV Großeicholzheim: Beide Teams bekamen zuletzt die gleiche Anzahl an Gegentoren. Die neu gegründete Heimmanschaft möchte sich nun vor den eigenen Fans zeigen. Die Aufholjagd von Großeicholzheim am vergangenen Wochenende gegen Schlierstadt kam zu spät. Auch wenn man gegen den Favoriten letztlich deutlich mit 3:5 verlor, kann man auf die Schlussphase aufbauen. In dieser gelangen dem SV drei Treffer.

SpG Berolzheim/Hirschlanden – SpG Sindolsheim/Rosenberg II: Nach dem spielfreien Wochenende zum Auftakt steigt nun auch die SpG Berolzheim/Hirschlanden in das Spielgeschehen ein. Dank eines Treffers von Spielertrainer Lukas Geider gewann die auswärtige SpG gegen Adelsheim/Oberkessach mit 1:0. In den letzten vier Duellen der beiden Teams gab es drei Siege für Sindolsheim/Rosenberg II.

SpG Adelsheim/Oberkessach – SV Hettigenbeuern: Ein Dämpfer zum Rundenauftakt gab es für Adelsheim/Oberkessach. Man verlor knapp mit 0:1. Nun soll gegen Hettigenbeuern aber der erste „Dreier“ eingefahren werden. Der SVH gewann zum Beginn der neuen Spielzeit ein wenig überraschend dank eines Treffers in der Schlussminute ihres 16-Tore-Mannes der vergangenen Saison, Luca Ries, mit 2:1 gegen den VfB Altheim.

VfB Altheim – FV Laudenberg: Den ersten Rückschlag für Altheim gab es spät am letzten Spieltag. In der 90. Minute bekam man noch den Gegentreffer zur 1:2-Niederlage gegen den SV Hettigenbeuern. Auf heimischem Platz soll nun der Spieß umgedreht werden und man will die ersten Punkte unter Dach und Fach bringen. Auch Laudenberg ist mit einer Niederlage gestartet. Gegen die neu gegründete SpG Oberwittstadt/Ballenberg II schoss man keinen eigenen Treffer und verlor damit die Partie klar.

SpG Oberwittstadt/Ballenberg II – SpG Krautheim/Westernhausen:

Die beiden Teams lieferten zum Hinrundenauftakt eine überzeugenden Auftritt ab. Besonders aufmerksam auf sich machte ein Spieler von der heimischen Spielgemeinschaft: Lukas Weber erzielte beim Auswärtssieg in Laudenberg einen lupenreinen Hattrick und führte damit seine Farben zum Sieg. Trifft er nun auch im Heimspiel? Die Gäste sind sehr gut gestartet und wollen nun in Oberwittstadt nachlegen. Der Tabellenführer reist zum Dritten – da darf man sich auf eine spannende Partie freuen.

SV Schlierstadt – TTSC Buchen: Das Duell dieser beiden Mannschaften ist eines zweier vermeintlicher Top-Mannschaften. Zum Rundenende könnte es durchaus einen Zweikampf der beiden Teams um die Meisterschaft geben. In einem Torspektakel gewann Schlierstadt seine Auftaktpartie. Nachdem man schon mit fünf Toren in Front lag, nahm man zum Schluss etwas Fahrt raus und kassierte noch drei Gegentreffer. Fast schon beängstigend für die Konkurrenz ist der Aufsteiger TTSC Buchen gestartet. Auch ohne den Toptorjäger der vergangenen Saison, Muhammed Hammoud, holte man im Aufsteigerduell einen 5:1-Sieg. Somit schossen beide Teams schon zum Auftakt fünf Tore.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 24.08.2018