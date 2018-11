Die Top-Torjäger sind unter sich

Hardheim/Bretzingen II – SV Schlierstadt. Unterschiedlicher könnten die Vorzeichen kaum sein. Das Schlusslicht empfängt den Tabellenführer. Angesichts der Tabellensituation ist das eine klare Angelegenheit für die Gäste, doch die jüngsten Ergebnisse stimmen Hardheim/Bretzingen II zuversichtlich. Zuletzt gab es zwar eine 0:2-Niederlage gegen den TTSC Buchen, doch zumindest in der ersten Hälfte stand die Null aufseiten der „Spielgemeinschaft“. Schlierstadt möchte sich freilich mit einem Sieg in die Winterpause verabschieden.

SpG Oberwittstadt/Ballenberg II – SpG Rippberg-Wettersdorf/Glashofen. Eine starke Vorrunde spielt bislang die heimische SpG. Man steht im oberen Drittel der Tabelle und hat nur eines der jüngsten sechs Spiele verloren. Dieser Aufwärtstrend spiegelt sich auch in der Tabelle wider. Die Gäste verloren am vergangenen Spieltag ihre Partie zwar gegen Schlierstadt, jedoch lässt sich auf diese Leistung aufbauen. und das wird der jungen Truppe von Trainer Reiner Edelmann mit Sicherheit Auftrieb geben.

VfB Altheim – TTSC Buchen. Eine bittere Niederlage gab es für Altheim im Verfolgerduell bei der SpG Krautheim/Westernhausen. Nun gilt es, diese aber schnell wieder aus den Köpfen zu bekommen, denn am Sonntag wartet der nächste schwere Brocken auf den VfB. Dabei trifft eine der besten Offensivmannschaften auf die zweibeste Defensive der Liga. Mit einem Sieg würde Altheim den Abstand zum Relegationsplatz auf fünf Punkte verringern. Der TTSC könnte dabei mit einem Sieg schon einen direkten Konkurrenten abschütteln. Schlägt Altheims Torjägerduo Feix und Berlinger im Heimspiel zu oder schießt TTSC-Stürmer Hammoud seine Farben zum Sieg?

SpG Adelsheim/Oberkessach – SV Großeicholzheim. Einen enorm wichtigen Sieg gab es am vergangenen Wochenende für Adelsheim/Oberkessach. Damit ist man nun punktgleich mit Rippberg-Wettersdorf/Glashofen auf dem ersten Nichtabstiegsplatz und steht nur noch wegen der schlechteren Tordifferenz auf dem Relegationsplatz. Mit einem Sieg beim Achten könnte man diesen aber eventuell verlassen. Dann würde man auch bis auf einen Punkt an Großeicholzheim herankommen. Für den SVG zählt dasselbe. Mit drei Punkten würde man sich von den abstiegsbedrohten Plätzen absetzen, und so ist die Partie für beide Teams von großer Bedeutung.

SpG Berolzheim/Hirschlanden – SpG Krautheim/Westernhausen. Kellerkind gegen Aufstiegsaspirant: So könnte die Überschrift für die Begegnung zwischen dem Vorletzten und dem Dritten heißen. Mit einem Sieg über die SpG möchte Krautheim/Westernhausen die Chancen auf den Relegationsplatz wahren. Dabei müssen die Jagsttäler aber auf einen Ausrutscher des TTSC Buchen hoffen, denn dann wäre man bis auf einen Punkt an Rang zwei dran. Die bisherigen sechs Punkte holte Berolzheim/Hirschlanden auf eigenem Platz. Nun soll der dritte Sieg folgen, um die Chancen auf einen Klassenerhalt zu wahren.

SpG Sindolsheim/Rosenberg II – FV Laudenberg. Vor heimischem Publikum holte Sindolsheim/Rosenberg II bislang schon zehn Punkte bei einer ausgeglichenen Tordifferenz. Ebenfalls ausgeglichen ist die Tordifferenz bei den Laudenbergern auswärts. Jedoch holte der FVL bei ebenfalls sechs gespielten Partien einen Punkt weniger als die SpG. Doch damit lässt sich für das Spiel kein Favorit deuten.

