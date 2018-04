„Diese Spiele haben es in sich“

Der VfL Ebersdtadt setzte sich am vorigen Sonntag im letzten Derby beim TSV Götzingen mit 1:0 durch. Während Götzingen nun spielfrei ist, erwartet der VfL den VfB Heidersbach. © Martin Herrmann

TSV Höpfingen II – FC Schweinberg. „Höpfi gegen Schwomeri“, selten ist eine Partie so geschichts–trächtig wie die der beiden Rivalen. Seit 2010 gab es 16 Duelle: Acht Siege für den TSV, fünf für den FC und drei Remis. Timo Axmann, Spielausschuss beim FC Schweinberg, erwartet packende 90 Minuten: „Spiele gegen Höpfingen haben es immer in sich, und sie sind momentan in einer bestechenden

...

Sie sehen 13% der insgesamt 3121 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 21.04.2018