Dieses Mal ohne Marcel Baumann

Am siebten Spieltag der Verbandsliga Nordbaden will die Truppe um Spielertrainer Marcel Baumann alle Kräfte mobilisieren, damit im Heimspiel des FV Lauda am morgigen Samstag um 15.30 Uhr gegen den Mitaufsteiger TSV Wieblingen mit den Fans nach dem Schlusspfiff von Schiedsrichter Alexander Schuster aus Hohenau der erste Heimsieg gefeiert werden kann. Dazu bedarf es von Anfang an einer

...