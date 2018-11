Distelhausen II mit erstem Sieg der Saison

Kreisklasse C, Staffel 1

Oberbalb./U. – Gerchsh. II/ U. II 4:0

Tore: 1:0 (21.) Marcel Hahn, 2:0 (27.) Florian Neser, 3:0 (55.) Christoph Neser, 4:0 (58.) Sven Weiß.

Die Heimelf kam nicht so gut wie in den letzten Spielen. Dennoch hatten die Gäste dem Titelfavoriten nicht viel entgegenzusetzen. So geht der Sieg auch in dieser Höhe in Ordnung.

Gerlachs. II/O./L. II – Distelh. II 0:1

Tore: 0:1 (28.) Maximilian Bauer.

Etwas überraschend feierte der SV Distelhausen II seinen ersten Saisonsieg.

Brehmbach. III – Großrinder. II 0:5

Tore: 0:1(11.) Julian Müller, 0:2(30.) Julian Michelbach, 0:3(48.) Lorenzo Menikheim, 0:4(60.) und 0:5(71.) Julian Müller.

Der FV Brehmbachtal musste stark ersatzgeschwächt in diese Partie gehen. Die Heimelf stand zwar zunächst relativ sicher in der Abwehr, setzte aber nach vorne nur wenig Akzente und sorgte kaum für Entlastung. Folgerichtig ging der TuS mit einer 2:0-Führung in die Kabine. Nach dem Wiederanpfiff bot sich den Zuschauern ein ähnliches Bild und die Gäste erhöhten das Ergebnis sogar noch auf 5:0 erhöhen.

Kreisklasse C, Staffel 2

Welzbachtal II – FC Eichel II 2:4

Tore: 0:1 (10.) Berkan Ciracoglu, 0:2 (19.) Benjamin Gans, 0:3 (26.) und 0:4 (44.) Marco di Filippo, 1:4 (55.) Yannik Harter, 2:4 (80.) Evis Fuat.

Die SpG kam besser ins Spiel, doch nach dem 1:0 der Gäste brachte die Heimelf nicht mehr viel zustande. Nach der Pause sahen die Zuschauer dann ein völlig anderes Bild. Welzbachtal II war am Drücker und kam bis auf 2:4 heran. Einige Chancen für weitere Treffer waren durchaus vorhanden.

Kreuzwertheim II – Impfingen II Diese Partie wurde vom gestrigen Sonntag auf den 17. März verlegt. Anstoß wird dann um 13.15 Uhr sein.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 19.11.2018