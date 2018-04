Dittwar/Heckfeld nun auf Rang 3

Anzeige

SV Anadolu – Brehmbachtal II 1:2

Tore: 1:0 (4.) Ahmad Tagiga, 1:1 (69.) und 1:2 (89., Foulelfmeter) jeweils Benjamin Eckert.

In einem alles in allem ausgeglichenen Spiel hatte jedes Team eine „besser Hälfte“. Am Ende siegten die Gäste etwas glücklich, auch wenn es am Foulelfmeter keine Zweifel gab.

Unterschüpf/K. II – Uiffingen 4:1

Tore: 1:0 (10.) Samuel Rastel, 2:0 (39.) und 3:0 (55.) jeweils Achim Schyle, 3:1 (56.) Sebastian Ernst, 4:1 (80.) Leonard Holzner.

Die Gastgeber legten gut los und gingen in der zehnten Minute in Front. Uiffingen spielte im ersten Durchgang kaum nach vorne und kassierte vor der Pause einen weiteren Gegentreffer. Auch nach dem Seitenwechsel machte die SG Druck und erhöhte auf 3:0 (55.). Im direkten Anschluss verkürzten die Gäste und gestalteten die Partie in der Folge ausgeglichen, ohne jedoch erneut erfolgreich zu sein. Stattdessen waren es zehn Minuten vor dem Ende erneut die Hausherren, die zum 4:1-Endstand netzten.

Uissigheim II/G. – Oberlauda 7:2

Tore: 1:0 (3.) Aron Krug, 2:0 (6.) Marco Johannes, 3:0 (10.) Andre Göbel, 4:0 (16.) Mario Busch, 4:1 (30.) Bastian Braun, 5:1 (44.) Marco Johannes, 5:2 (62.) Manuel Both, 6:2 (66.) und 7:2 (72.) jeweils Andre Göbel.

Bereits nach 16 Minuten war das Spiel auf dem Gamburger Sportplatz entschieden. Bei sehr schwülen und drückenden Wetterverhältnissen plätscherte die zweite Hälfte dann dahin. Bei besserer Chancenauswertung der SG hätte das Resultat höher ausfallen können.

Wittighausen/Z. II – Impfingen 5:2

Tore: 0:1 (9.) Arthur Zebrala, 0:2 (22.) George-Andrei Cantea, 1:2 (35.) Michael Schmitt, 2:2 (43.) und 3:2 (45.) jeweils Benedikt Molitor, 4:2 (50.) Julian Lieb, 5:2 (80.) Rene Pers.

Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen früh mit 2:0 in Führung. Die Hausherren zeigten sich davon allerdings wenig beeindruckt und übernahmen fortan das Kommando. So war es nicht verwunderlich, dass sie bis zur Pause das Spiel zu ihren Gunsten drehten. In der zweiten Hälfte setzte die SG Wittighausen/Zimmern II mit zwei weiteren Toren noch einen drauf und stellten den immens wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenerhalt sicher.

Boxtal II/M. – Bobstadt/Ass. III 2:3

Tore: 1:0 (21.) Stefan Eckert, 2:0 (39.) Marvin Eckert, 2:1 (50.) Eigentor, 2:2 (55.) und 2:3 (71.) jeweils Jonathan Hügel.

Für beide Mannschaften galt es, den Abstand zum Abstiegs-Relegationsplatz zu wahren. Die Heimelf erwischte den besseren Start und schoss bis zur Pause mit zwei Treffern durch Stefan und Marvin Eckert einen beruhigenden Vorsprung heraus. Die Wende kam, als den Hausherren kurz nach der Pause ein Eigentor zum 1:2 unterlief. Als den Gästen nur fünf Minuten später der Ausgleich gelang, brach die Heimmannschaft total ein und gab das Spiel komplett aus der Hand. So war es nicht verwunderlich, dass der clevere Gast auch noch den Siegtreffer erzielte und sich weiter vom Relegationsplatz absetzte.

Urphar/Li. – Türkgücü Werth. 0:3

Tore: 0:1 (30.) und 0:2 (37.) jeweils Gökce Genc, 0:3 (48.) Gökhan Güngör.

In der ersten Hälfte hatte der SSV Urphar/Lindelbach einige gute Chancen, vor allem durch Freistöße, scheiterte aber an Türkgücüs Torwart David Milks. Erfolgreicher waren die Gäste und gingen mit 2:0 in die Pause. Mit dem 3:0 war das Spiel gelaufen. Der SSV hatte noch ein paar Chancen, die der Gästetorhüter vereitelte.

