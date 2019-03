DJK droht Sturz in bedrohliche Tabellengefilde

Auch im zweiten Spiel nach der Winterpause ließ der TSV Schwabhausen/Windischbuch Punkte liegen. Dennoch darf man nach dem Remis gegen Gerlachsheim mit etwas Rückenwind in die Heimpartie gegen den FC Külsheim gehen. Die „Brunnenstädter“ präsentierten sich bei der 0:5-Pleite gegen die Kickers DHK Wertheim alles andere als sicher und sollten daher beim Tabellen-Dritten nicht unbedingt mit einem Sieg rechnen. Mit 27 kassierten Gegentreffern ist besonders die Defensive des FCK bis dato zu anfällig. – Hinspiel: 1:4.

Ganze 47 Mal zappelte der Ball bislang im Tor des TSV Unterschüpf/Kupprichhausen. Die „Schießbude“ der Liga konnte zuletzt nicht an die starke Leistung der Vorwoche anknüpfen und unterlag dem TuS Großrindefeld deutlich mit 1:5. Auch der FV Brehmbachtal musste zuletzt deutlich Federn lassen. Beide Mannschaften sind auf einen Sieg angewiesen. Der TSV will näher an das sichere Ufer heranrücken, während der FVB den Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsplatz weiter auszubauen. Sicherlich sollten die Brehmbachtaler leichte Vorteile inne haben, doch hat das Schlusslicht schon gezeigt, dass man sich gegen vermeintlich stärkere Gegner durchsetzen kann. – Hinspiel: 2:1.

Mit vier Punkten aus den letzten zwei Partien hat sich der TSV Kreuzwertheim zuletzt dem rettenden Ufer genähert. Dumm nur, dass auf den wiedererstarkten bayerischen Vertreter am Sonntag der TSV Assamstadt wartet. Die „Schwarz-Roten“ präsentierten sich zuletzt erneut in bestechender Form und bleiben somit vorerst ein heißer Anwärter auf den Titel. Auch wenn Kreuzwertheim zuletzt eine deutliche Leistungssteigerung gezeigt hat, sollte man sich gegen den Tabellen-Zweiten nicht allzu viel ausrechnen. Hinzu kommt, dass Assamstadt sowohl offensiv (36 Tore) als auch defensiv (sieben Gegentore) bislang nur wenig Verbesserungsbedarf vorzuweisen hat. – Hinspiel: 0:4.

Die wohl größte Überraschung des vergangenen Spieltags ereignete sich auf dem Platz des SV Nassig/Sonderriet II, wo die Landesliga-Reserve Spitzenreiter VfB Reicholzheim/Dörlesberg einen Zähler abtrotzte. Der VfB ließ hierdurch Verfolger Assamstadt bis auf einen Zähler an sich herankommen und ist bei der DJK Unterbalbach folglich dringend auf einen Sieg angewiesen. Bei einem Blick auf die Statistik scheint dort beim TSV ein Sieg für die Heimelf sehr wahrscheinlich – schließlich läuft die DJK nach fünf sieglosen Begegnungen in Folge Gefahr, in die Abstiegszone zu rutschen. – Hinspiel: 0:1.

Der SV Nassig/Sonderriet II wird nach dem Remis gegen den Spitzenreiter voller Selbstvertrauen zum 1. FC Umpfertal reisen. Die Landesliga-Reserve darf sich gute Chancen ausrechnen – immerhin trat der Gastgeber bei der 1:6-Pleite zuletzt gegen Gerchsheim alles andere als souverän auf. Auch die Statistik spricht für den SVN: Bislang sammelten die Umpfertäler auf eigenem Platz nur zwei Siege. – Hinspiel: 4:1.

Mit dem 5:1-Erfolg über den TSV Unterschüpf/Kupprichhausen hat der TuS Großrinderfeld zuletzt Wiedergutmachung betrieben. Im Heimspiel gegen den VfR Gerlachsheim gehen die „Schwarz-Weißen“ wieder als Favorit in die Partie, auch wenn der Absteiger nach der Winterpause noch ohne Niederlage blieb. Nachdem es im Hinspiel nicht über ein torloses Remis hinausging, werden beide motiviert sein, einen Sieg einzufahren. - Hinspiel: 0:0.

Die Kickers DHK Wertheim sorgten mit dem 5:0-Sieg über Külsheim für Furore. Generell spielt die neugegründete „Spielgemeinschaft“ eine starke Runde und stehen verdientermaßen im oberen Tabellen-Mittelfeld. Mit dem TSV Gerchsheim empfangen die Kickers am Sonntag den Tabellennachbarn, der seine Aufgabe gegen Umpfertal zuletzt deutlich siegreich gestaltete. Beide Mannschaften zeigten in der laufenden Saison vor allem offensiv immer wieder starke Leistungen, so dass man auf eine unterhaltsame Partie hoffen darf. – Hinspiel: 2:2.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 22.03.2019