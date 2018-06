Dominic Baumann trifft gleich doppelt

Anzeige

Dabei brachten Enis Bytyqi (32.) und Enes Küc (34.) die Rothosen früh mit 2:0 in Führung. Jedoch erzielte Anton Makarenko noch vor der Pause den Anschlusstreffer für den gut mitspielenden Regionalligisten (37.).

Nach dem Seitenwechsel dominierte allerdings der Drittligist aus Würzburg das Spielgeschehen und erhöhte durch Onur Ünlücifci in der 55. Minute auf 3:1. In der Schlussphase der Partie schraubte Kickers-Angreifer Dominic Baumann per Doppelpack in der 60. und 82. Minute das Ergebnis weiter in die Höhe.

Aufseiten des FC Würzburger Kickers kamen erneut zwei komplett unterschiedliche Mannschaften zum Einsatz. Zudem durfte mit Lukas Mazagg ein Akteur aus der eigenen U23 vorspielen. Hingegen absolvierte Sommerneuzugang Daniel Hägele erneut nur eine individuelle Trainingseinheit und kam deshalb nicht zum Einsatz.

„Wir haben zu Beginn der beiden Hälften jeweils zu viele Chancen zugelassen, das darf uns nicht passieren. Danach haben wir es phasenweise sehr ordentlich gemacht. Sobald es uns gelungen ist, das Tempo hoch zu halten, haben wir Bayreuth vor Probleme gestellt“, analysierte Michael Schiele die Testpartie gegen die Spielvereinigung: „Es war die vierte Einheit binnen zwei Tagen. Wir haben diesen Test positiv abgeschlossen, morgen geht es aber wieder weiter.“

Testspieldoppelpack: Am Freitag, 29. Juni, bestreitet der FC Würzburger Kickers gleich zwei Testspiele. Zunächst treffen die Kickers ab 16 Uhr in Randersacker auf die U23 des FSV Mainz 05, ehe es ab 18.15 Uhr dann in Lengfeld gegen den VfB Stuttgart II geht. pati

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 28.06.2018