Drei Abgänge beim FSV

Defensivmann Lukas Ryl wechselt vom FSV Hollenbach, der am Sonntag, 23. Juni, um 15 Uhr gegen den Freiburger FC um den Aufstieg in die Oberliga Baden-württemberg spielt, zum Verbandsligisten Calcio Leinfelden-Echterdingen. Timo Brenner, der schon in der Jugend beim FSV gespielt hat, geht zum Oberligisten TSV Ilshofen. Überraschend bat auch Torjäger Fabian Czaker um seine Vertragsauflösung. Noch in der Winterpause hatte er für eine weitere Saison zugesagt. Er wechselt zum 1. CfR Pforzheim. Auch Tizian Amon wird den FSV Hollenbach verlassen. Er wird Spielertrainer in der Bezirksliga bei der SGM Niedernhall/Weißbach. rst

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 22.06.2019