Drei Punkte sind fest eingeplant

Gegen die Tabellenachten der Landesliga ist ein Sieg am Sonntag in Dittwar (anpfiff: 13 Uhr) fest eingeplant. Nach zwei Niederlagen in Folge will die Frauenfußballmannschaft der SpG Dittwar/Tauberbischofsheim gegen die SpG Dielheim/Horrenberg in die Erfolgsspur zurückkehren. Das Hinspiel wurde mit einem deutlichen 4:0, bei drei Toren von Verena Dörr, gewonnen. Wenn sie zu alter Abschlussstärke zurückfindet, steht einem Sieg nichts mehr entgegen.

Selbst die starke Torspielerin der Gästeelf, Laura Kolb, darf kein Grund sein, das Spiel nicht zu gewinnen. Die Klasse und Qualität der Heimelf muss in die Waagschale geworfen werden, damit die Zuschauer sich über eine Angriffsfreudige Heimelf freuen können.

Die beste Torschützin der SpG Dielheim/Horrenberg, Marlene Wild, hat gerade einmal vier Tore auf ihrem Konto zu verzeichnen. Dies dürfte für die Spielerinnen um Abwehrchefin Pia Scheuermann keine größere Herausforderung darstellen.

Für die SpG stehen im Kader: Christina Schuchmann, Pia Scheuermann, Selina Haas, Jana Schäffner, Laura Hartnagel, Nele Schmitt, Jasmin Sobotta, Maria Mutlu, Stefanie Zipf, Amelie Wolz, Verena Dörr und Sarah Kilian. sh

