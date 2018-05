Drei setzen sich am Ende durch

Anzeige

Die Situation für die Relegationsspiele zur 3. Liga stellt sich wie folgt dar: Mit dem SC Weich Flensburg (Meister Regionalliga Nord) steht nun auch der letzte Teilnehmer für die Play-Off Spieler zur 3. Liga fest. Flensburg löste mit einem 1:1 im Nachholspiel bei TSV Havelse als letztes Team das Ticket für die Aufstiegsrelegation und wird sein Heimspiel gegen Cottbus am 24. Mai (im Livestream auf rbb.de) im Kieler Holstein-Stadion austragen. Im Rückspiel hat Energie Cottbus am 27. Mai (ab 14 Uhr, live im TV beim RBB) Heimrecht.

Der KFC Uerdingen weicht für sein Hinspiel gegen Waldhof Mannheim in die „Schauinsland-Reisen-Arena“ nach Duisburg aus. Der Grund ist derselbe wie im Fall von Weiche Flensburg: Die eigentliche Heimstätte des KFC, das Grotenburg-Stadion, entspricht nicht den Anforderungen für die Aufstiegsspiele und den Zulassungsvoraussetzungen für die 3. Liga. Die erste Partie zwischen Uerdingen und Mannheim wird am 24. Mai (ab 19 Uhr, im Livestream auf swr.de und wdr.de) gezeigt. Das Rückspiel am 27. Mai (ab 14 Uhr) übertragen SWR und WDR live im TV. Das Rückspiel im Mannheimer Carl-Benz-Stadion ist bereits mit 21 272 Besuchern restlos ausverkauft.

Die Anstoßzeiten für die dritte Paarung in den Aufstiegsplayoffs, 1. FC Saarbrücken gegen TSV 1860 München, waren bereits in der vergangenen Woche festgelegt worden. Das Hinspiel im Hermann-Neuberger-Stadion in Völklingen, in dem Saarbrücken Heimrecht genießt, wird am Donnerstag, 24. Mai, um 17.30 Uhr angepfiffen. Das Rückspiel in München im Stadion an der Grünwalder Straße ist für Sonntag, 27. Mai, um 14 Uhr angesetzt. SR und BR zeigen beide Partien live im Fernsehen. Die drei Gewinner der jeweiligen Aufstiegsrunde sind sportlich für die 3. Liga qualifiziert. pati