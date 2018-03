Drei Teams landen am Ende auf Platz 2

Anzeige

Neudenau wurde im Folgenden klar besiegt, und auch die zweite Mannschaft aus Höpfigheim hatte gegen die Bad Mergentheimerinnen keine Chance. Die Mädchen beendeten ihren Wettkampf mit dem zweiten Platz in der ersten Vorrunde. Es spielten: Christina Haas, Florine Naber, Svetlana Schaffner, Nala Türkoglu und Nayeli Zaffran.

Die Wettkämpfe der U17 fanden in Niederstetten statt. Gleich das erste Match gegen Untermünkheim entwickelte sich zu einem Krimi. Der erste Satz ging mit 24:26 Punkten verloren. Den zweiten Satz gewann man dann mit 25:23. Auch der Tie-Break verlief spannend, wurde aber mit 15:17 Punkten verloren.

Im zweiten Spiel traten die Bad Mergentheimerinnen gegen Niederstetten II an und gewannen mit 2:0 Sätzen. Auch gegen Schwäbisch Hall I erzielte man einen schnellen Sieg. Dagegen tat sich Bad Mergentheim gegen Schwäbisch Hall II deutlich schwerer und entschied das Spiel erst im dritten Satz für sich.

Es folgte das Spiel gegen den Favoriten Niederstetten I. Die Taubertälerinnen mussten sich in zwei Sätzen geschlagen geben. Mit einem schnellen Sieg gegen Schwäbisch Hall III erreichte die U17 von Bad Mergentheim, betreut von Karin Markert, den dritten Platz in der Vorrunde.

Es spielten: Jamila Alomo, Katharina Haas, Lia-Luisa Markert und Clara-Lynn Maier.

Gut gestartet

Bei den Jungen fand der U15-Spieltag in Bietigheim-Bissingen statt. Das erste Spiel gegen die Heimmannschaft gewann Bad Mergentheim mühelos. Auch gegen Ludwigsburg II gingen beide Sätze mit 25:18 Punkten an das Team aus dem Taubertal. Gegen Ludwigsburg I hielt man überraschend gut mit, doch am Ende wurden beide Sätze mit 22:25 Punkten verloren. Im Folgenden gewann man den ersten Satz gegen Geißelhardt schnell mit 25:13 Punkten. Die Jungen wähnten sich in Sicherheit, jedoch zeigte der Gegner, dass man hier nicht an Konzentration nachlassen durfte. Bad Mergentheim verlor mit 22:25. Im dritten Satz fanden die Jungs des TV zurück zur gewohnten Spielstärke und siegten mit 15:6 Punkten.

Das letzte Spiel gegen Münchingen wurde schnell gewonnen. Trainerin Angelika Hübner sowie die Spieler Darian Hübner, Luis Proß, Emil Steinriede, Malte und Lasse Siegismund freuten sich über den zweiten Platz in der ersten Runde der Bezirksmeisterschaft.

Das jüngste Team aus Bad Mergentheim bestand nur aus zwei Spielern: Manjo Hübner und Jan Mühleck. Sie hatten sich bei den Trainingsspielen der Volleyball AG ideal aufeinander eingespielt und starteten mit einem deutlichen Sieg gegen Geißelhardt. Das folgende Spiel gegen Ludwigsburg verlief dafür spannender. Die Jungs gewannen den ersten Satz mit 26:24 Punkten. Im zweiten Satz kam Ludwigsburg in Fahrt und entschied ihn mit 25:15 Punkten für sich. Im Tie-Break siegte Bad Mergentheim mit 15:12 Punkten.

Gegen Öhringen behielten Mühleck und Hübner die Nerven, obwohl der Gegner durch technisch unsaubere Spielweise viele Punkte erzielte. Sie gewannen beide Sätze mit 25:19 Punkten. Der nächste Gegner hieß Sportschule Waldenburg. Nach einem klaren Sieg im ersten Satz wurde der zweite Satz mit 23:25 Punkten verloren. Die Jungen hatten begonnen, Angriffsschläge zu spielen, die allerdings durch das kleine Spielfeld zu risikoreich waren. Im Tie-Break forderte Trainerin Angelika Hübner wieder eine sichere Spielweise, die auch gut umgesetzt wurde und den Sieg brachte.

Das Spiel gegen Ditzingen entwickelte sich knapp, ging aber mit 20 und 22 Punkten verloren. Das letzte Spiel des Tages gegen Salamander Kornwestheim wurde in zwei schnellen Sätzen gewonnen. Damit steht die männliche U13 auf dem zweiten Platz in der Vorrunde der Bezirksmeisterschaft.

An den nächsten Spieltagen wird hier allerdings drei gegen drei gespielt, so dass der Ausgang der Spiele noch lange nicht feststeht. ah

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 03.03.2018