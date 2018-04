Drei Teams wollen Platz zwei

Anzeige

VfR Gommersdorf III – TTSC Buchen. Nur noch zwei Siege sind die Buchener vom vorzeitigen „Saisongewinn“ entfernt. Nachdem der TTSC Woche für Woche die Gegner vom Feld gefegt hat, liegt es jetzt an den Gommersdorfern, die Buchener zumindest aufzuhalten.

FSV Dornberg – TSV Höpfingen III. Während bei den Dornberger nicht mehr all zu viel drin ist in dieser Runde, geht es bei den Höpfingern in diesem „Derby“ um umso mehr. Der TSV muss die Punkte beim FSV holen, um weiterhin Aussichten auf den zweiten Platz zu haben.

FC Schweinberg II – SpG Sennfeld III/Roigheim III/Leibenstadt II. Während die Saison so langsam auf die Zielgerade zuläuft, gilt es jetzt nochmal jeden möglichen Tabellenplatz zu klettern. Die SpG geht in diese Partie mit einer leichten Favoritenrolle.