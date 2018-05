„Dreier“ auch als Schützenhilfe

Anzeige

Seit drei Wochen ist das nächste Verbandsliga-Abenteuer des VfR Gommersdorf frühzeitig beendet. Der Abstieg ist besiegelt. Morgen um 16 Uhr treten die Jagsttäler beim FC Olympia Kirrlach an, einem Gegner, der selbst noch in Abstiegsnöten steckt und unbedingt gewinnen muss, um sein „Schicksal“ weiter in eigenen Händen zu halten. Bei der Gommersdorfer „Abschiedstournee“ durch die sechste Spielklasse geht es Trainer Peter Hogen vor allem darum, dass sich sein Team nicht hängen lässt. Das ist dem VfR bis auf die 0:7-Niederlage in Heddesheim ganz gut gelungen. Nun will man auch in Kirrlach nicht verlieren und kann somit dem „Odenwälder Mitbewerber“ Spvgg. Neckarelz noch ein wenig Schützenhilfe im Abstiegskampf leisten. eub