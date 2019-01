Dreimal als Sieger vom Platz

Hollenbach.Die C-Junioren des FSV Hollenbach haben für Furore gesorgt. Neben dem Gewinn des Hallenfutsalbezirksmeisterschaft gingen sie als Sieger der Hallenturniere in Crailsheim, Ingelfingen und beim äußerst stark besetzten Turnier in Nördlingen vom Parkett.

Nun gilt es, sich in der WFV-Verbandsvorrunde durchzusetzen. In Gruppe sieben trifft der Nachwuchs des Verbandsligisten am Sonntag in Rommelshausen auf den 1. FC Heidenheim, FC Esslingen, FSV Bissingen, TSV Weilheim/Teck, VfL Sindelfingen II und die SGM Max-Eyth-See. Drei Teams qualifizieren sich für die Zwischenrunde am 17. Februar. Auch die D-Junioren des FSV Hollenbach haben sich als Bezirksmeister für die Verbandsvorrunde in Mönsheim qualifiziert. Sie spielen in Gruppe fünf ebenfalls am Sonntag gegen den FC Esslingen, Spvgg Cannstatt, SGV Freiberg, 1. FC Heidenheim und GSV Maichingen. rm

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 31.01.2019