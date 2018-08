Dreimal Hespelt für die Runde der letzten Acht

Anzeige

Tore: 1:0 (6.) Reinhardt, 1:1 (18.) Hespelt, 1:2 (53.) G. Mütsch, 1:3 (77.) Hespelt, 1:4 (89.) Hespelt. – Besondere Vorkommnisse: Bayha hält Elfmeter von Zeller (34.). – Schiedsrichter: Mark Heiker (Kürnbach). – Zuschauer: 430.

Der VfR Gommersdorf steht erstmals in der Vereinsgeschichte im Viertelfinale des Badischen Pokals. Gestern gewann der Verbandsliga-Absteiger beim amtierenden Vizemeister der Landesliga Odenwald, dem TSV Oberwittstadt, mit 4:1. Gegen wen die Jagsttäler in der Runde der letzten Acht spielen müssen, wird am Freitagabend ausgelost.

Wer ein Fußball-Feuerwerk auf Landesliga-Spitzenniveau erwartet hatte, der wurde ein wenig enttäuscht. Beide Teams spielten aus einer sicheren Abwehr heraus. Bei Ballbesitz für den Gegner, ließ sich die andere Mannschaft jeweils in die eigene Hälfte zurückfallen. Kein Team wollte dem anderen durch ungestümes Anlaufen Räume im Mittefeld gewähren. Während Oberwittstadt oft mit langen Bällen in die Spitze sein Heil suchte, probierten die Gommersdorfer zumindest das eine ums andere Mal, den Ball durchs Mittelfeld zu spielen. Da der VfR hier aber zu fehlerhaft agierte, erlangten auch die Gäste keine Dominanz über die Begegnung.

Dazu mussten sie einen frühen Rückstand hinnehmen: Nach einem jener langen Bälle waren sich Gommersdorfs Torhüter Nico Bayha und Verteidiger Alexander Beck nicht einig. Daniel Reinhardt roch den Braten und sprang in den Befreiungsschlag des VfR-Keepers. Der Ball wurde geblockt und trudelte zum 1:0 ins Tor (6.). Die erste gelungene Aktion der Gäste brachte dann den Ausgleich: Dominik Feger spielte fein steil auf Jakob Hespelt, der sich frei vor TSV-Torhüter Joachim Dikel nicht zweimal bitten ließ (18.).

TSV lässt Chancen liegen

Die „Wittschter“ hatten danach auch deshalb die besseren Chancen, weil der Ex-Verbandsligist etwas schläfrig und nachlässig in der Zweikampfführung agierte: Daniel Reinhardt schoss über das Tor (21.), und Christian Schledorn scheiterte, herrlich frei gespielt von Dirk Essig, an Bayha (35.). Eine Minute zuvor zeigte der Gommersdorfer Schlussmann aber noch eine größere Glanztat. Da hielt er nämlich den Elfmeter von Lars Zeller. Sascha Silberzahn hatte zuvor etwas hölzern Timo Kolbeck zu Fall gebracht. Da Bayha auch den direkten Freistoß von Dirk Essig sicher hielt (44.), war er der Gommersdorfer Mann der ersten 45 Minuten.

Der Chancenwucher der Oberwittstadter sollte sich rächen. Die Gommersdorfer brachten mit Ex-Oberliga-Akteur Tobias Scheifler in den zweiten 45 Minuten einen „Unterschiedsspieler“, der den „Jagsttal-Express“ aufs richtige Gleis lenkte. Alle seine Aktionen hatten Hand und Fuß, so auch in der 53. Minute, als er den Ball via Freistoß auf Gabriel Mütsch schnippte, der per Kopf zum 2:1 für die Gäste traf (1:2). Der Heimelf fiel nicht mehr viel ein. Nur noch eine richtig gute Chance hatte der TSV, doch Hespelt hechtete sich beherzt in den Schuss von A. Rüttenauer (84.). Zuvor hatte der VfR-Stürmer aber schon für die Entscheidung gesorgt, nachdem er sich vehement gegen drei Oberwittstadter durchgesetzt hatte und zum 3:1 traf (77.). Da der Angreifer auch das 4:1 in der Schlussminute erzielte, „klaute“ er seinem Keeper und Scheifler den Titel „Mann des Tages“.

