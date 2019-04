Dritte der TSG spielt tolle Saison

Gegen den Tabellenzweiten muss die Frauenfußballmannschaft der SpG Dittwar/Tauberbischofsheim am Sonntag um 13 Uhr im Landesliga Spiel in Sinsheim antreten.

Die neu gegründete dritte Mannschaft der TSG Hoffenheim spielt eine herausragende Saison (punktgleich mit Tabellenführer 1. FC Mühlhausen) mit tollem Angriffsfußball.

Im Hinspiel konnten die Spielerinnen von Trainer Andre Dörr das Spiel lange ausgeglichen gestalten und holten nach einem 0:2-Rückstand noch zum 2:2 auf. Erst in der Schlussphase kassierte man ein unglückliches Tor aus der Distanz und verlor letztendlich mit 2:4 vor heimischer Kulisse. Dabei traten auch beim Gegner Unsicherheiten in der Abwehr auf, so dass die SpG eventuell für eine Überraschung sorgen könnte.

Besonderes Augenmerk muss die Abwehr auf die Stürmerinnen Heiß (acht Tore) und Schwind (sieben Tore) legen. Elli Heiß gelangen im Hinspiel zwei Tore. Jasmin Sobotta und Selina Haas stehen der Mannschaft wieder zur Verfügung, so dass mit mehr Akzenten im Angriffsspiel zu rechnen ist. sh

