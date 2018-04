Dritter Anlauf für SVN II und TSV

Anzeige

Gastgeber SV Nassig II/Sonderriet weiß also um die Chance, sich mit einem Heimsieg weiter aus dem Tabellenkeller herauszuarbeiten. In den bislang sieben Spielen in diesem Kalenderjahr sammelte die Landesliga-Reserve immerhin elf Punkte. Ob es für den SV Nassig II/Sonderriet aber für den Klassenerhalt reicht, hängt auch stark vom Abschneiden der ersten Mannschaft in der Landesliga ab. Erreicht die „Erste“ dort nicht den Klassenerhalt, muss auch die „Zweite“ eine Etage tiefer, selbst wenn sie sich sportlich für ein weiteres Jahr in der Kreisliga qualifiziert hätte.

Dieses Szenario und die Tatsache, dass mit dem TSV Schwabhausen und dem SV Windischbuch ab nächster Saison die nächsten beiden Vereine im Fußballbereich kooperieren werden (womit einer der beiden Kreisligisten sozusagen als Absteiger feststeht), wird sowohl beim FV Brehmbachtal, als auch beim SV Dertingen genau verfolgt. Denn auch diese beiden Mannschaften sind mit ihren derzeit 22 Punkten (FVB) beziehungsweise 20 Punkten (SVD) längst noch nicht aus dem Schneider, was den Klassenerhalt angeht. Am morgigen Donnerstag kommt es in Gissigheim (Anpfiff:18.45 Uhr) zu diesem „Duell“, in dem eine der heimschwächsten Mannschaften auf eines der auswärtsschwächsten Team trifft. Mit anderen Worten: In dieser Begegnung ist jeder Spielausgang denkbar.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 18.04.2018