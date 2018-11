Drittligisten wollen drei Absteiger

Die angedachte Regionalliga-Reform (wir berichteten) schlägt auch in der 3. Liga weiter hohe Wellen. So verlangen die Drittligavereine nach einem gemeinsamen Treffen in Wiesbaden eine Rückkehr zum bewährten Modus mit drei direkten Absteigern.

Zudem machten die Vereine in einer gemeinsamen Erklärung unmissverständlich klar, dass die inzwischen stärkste 3. Liga aller Zeiten in ihrer über zehn Jahren bewährten eingleisigen Form zu erhalten und konsequent weiter zu professionalisieren sei. Dies sei aus Sicht der Vereine „alternativlos“, so die Erklärung.

Weiter nahmen die Drittligisten auch den DFB in die Pflicht: „Eine mehrheitsfähige Lösung kann nur beinhalten, dass die Meister aus vier Regionalligen direkt in die 3. Liga aufsteigen. Deren Vereine waren mit dem Kompromiss eines vierten Absteigers in Vorleistung getreten, um den Prozess im Sinne der sportlichen Leistung und der Fußballfans aktiv voranzutreiben.

Schnelle Rückkehr

Auf Grund der jüngsten Entwicklung beim Ligaträger sind die Vereine zu der Erkenntnis gekommen, dass es gerade in den Regional- und Landesverbänden Kräfte gibt, die ausschließlich den traditionellen Machterhalt im Auge haben und nicht über eine sachgerechte Lösung für den Fußball nachdenken.

Aus diesem Grund fordern die Vereine der 3. Liga die schnellstmögliche Rückkehr zur vorherigen Regelung mit drei Absteigern. Kein vierter Verein der 3. Liga sollte für den offensichtlich fehlenden Willen zur Bildung einer Lösung mit vier Regionalligen mit dem Abstieg bestraft werden.“

Koch lehnt Aufteilung ab

Zuletzt hatte DFB-Vizepräsident Rainer Koch gar eine zweigleisige 3. Liga ins Gespräch gebracht: „Wäre die 3. Liga zweigleisig, hätten wir eine echte pyramidale Ligenstruktur und mit der Bildung der dann fünf oder sogar sechs Regionalligen überhaupt keine Probleme.“

Eine Zwangsaufteilung der Regionalliga Nordosten in die Nord- und Bayern-Liga, um wie vom DFB geplant ab 2020/21 von fünf auf vier Regionalligen zu kommen, damit jeder Meister direkt in die 3. Liga aufsteigt, lehnt Koch dagegen strikt ab: „Wir werden uns in Bayern – und die Kollegen im Norden auch nicht – keinesfalls gegen den Willen des Nordostens stellen, und sind auch gegen einen entsprechenden Mehrheitsbeschluss, der die Regionalliga Nordost aufteilen würde.“

