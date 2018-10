„Druck-Spiel“ beim SV Seckach

TSV Buchen – FC Schloßau. Den Auftakt des Spieltags macht gleich eine „Kracher-Partie“. Die beiden Landesliga-Absteiger treffen nun seit langem wieder in der Kreisliga aufeinander. Der FC Schloßau lieferte bis zum achten Spieltag eine astreine Vorstellung und war bis dato ungeschlagen. Seither kriselt es ein bisschen beim FCS: Drei Spiele in Folge blieb man ohne Sieg. Der TSV Buchen kann bei solider Spielweise durchaus von der Krise der Schloßauer profitieren und die Punkte in der Kreisstadt behalten.

SV Seckach – Hardheim/Bretzingen. Nach den zuvor zwei souveränen Siegen musste der SV Seckach am vergangenen Wochenende gegen Hettingen wieder klein beigeben. Tabellennachbar Hardheim/Bretzingen ist seit mehr als fünf Spielen ohne Punktgewinn. Die Statistik spricht also eher für den SV Seckach, doch am Ende entscheidet hier wohl auch, wer die besseren Nerven hat. Es ist schon ein „Druck-Spiel“.

FC Donebach – VfR Gommersdorf II. Mit der 2:6-Niederlage gegen den Tabellenführer in den Knochen geht es für den VfR Gommersdorf II gegen den FC Donebach, der in dieser Spielzeit souverän kickt und auch durchaus oben mitspielen kann. Der Abstand auf die Tabellenspitze wird für den VfR Gommersdorf II immer größer, und um dran zu bleiben, ist ein Sieg gegen den FCD quasi schon Pflicht. Doch gegen die Donebacher Stabilität anzukommen, ist aktuell extrem schwierig.

VfB Sennfeld/Roigheim – SG Erfeld/Gerichtstetten. Beeindruckend bewies der VfB Sennfeld/Roigheim am vergangenen Wochenende einmal mehr, dass er sich den Platz an der Tabellenspitze verdient hat. Einen 6:2-Sieg beim Geheimfavoriten VfR Gommersdorf II schafft auch nicht jeder. Doch das ist nun Schnee von gestern. Der VfB darf sich keineswegs auf dem „Platz an der Sonne“ ausruhen, denn die Konkurrenz schläft nicht. Ein Ausrutscher – etwa eine Niederlage gegen die SG – könnte Sennfeld/Roigheim schon den ersten Tabellenplatz kosten. Und die Erftäler haben zuletzt bewiesen, dass man vor allem gegen Favoriten ein gutes Bild abgibt.

TSV Götzingen/VfL Eberstadt – Spvgg. Hainstadt. In dieser Saison kam es bereits im Kreispokal zum Aufeinandertreffen der beiden Teams. TSV Götzingen/VfL Eberstadt entschied die Partie durch einen späten Treffer von Alexander Häfner für sich. Ganz so spannend will es Götzingen/Eberstadt dieses Mal nicht machen. Die Ausgangslage mit vier Siegen aus den vergangenen fünf Spielen könnte nicht besser sein für den TSV/VfL. Die Spielvereinigung verlor zwar die letzten beiden Partien, doch in solch einem Spiel kann man sich auf keine Statistik verlassen.

TSV Rosenberg – TSV Mudau. Durch den späten 3:2-Erfolg des TSV Rosenberg gegen die Spvgg. Hainstadt schaffte der TSV den Sprung auf den zweiten Tabellenplatz, mit nur zwei Punkten Rückstand auf den Tabellenführer – und verdrängte den FC Schloßau erstmals seit Saisonbeginn von einem der Aufstiegsränge. Auch der TSV Mudau steht weiterhin in Schlagdistanz zur Tabellenspitze. Erfolgreich wird hier das Team sein, dass seine Chancen effektiv nutzt und die bessere Tagesform auf den Platz bekommt.

FC Schweinberg – TSV Höpfingen II. Die Begegnung „Schwomeri gegen Höpfi“ ist nicht nur in der Geschichte der Vereine etwas Besonderes, sondern an diesem Wochenende rückt ein Mann in den Vordergrund: Kim Schöne, seit knapp einem Monat Trainer des FC Schweinberg. Der Coach gab zuvor insgesamt acht Jahre den Takt beim TSV Höpfingen II an, zuletzt von 2015 bis 2017. Schöne zum Spiel: „Wir werden auf eine kampfstarke und disziplinierte Mannschaft treffen und müssen die Chancen, die wir bekommen, nutzen. Wir haben in den letzten Spielen viele unnötige Gegentore bekommen. Wenn wir das abstellen, können wir gegen den TSV II etwas Zählbares holen.“ Auch die Fans und Anhänger des TSV Höpfingen II werden genau beobachten, was „ihr Kim“ mit dem FCS so drauf hat.

VfB Heidersbach – SV Osterburken II. Wieder liegt ein siegloses Wochenende hinter dem SV Osterburken II. Bisher fuhren die Römerstädter nur einen einzigen Saisonsieg ein. Beim VfB Heidersbach hingegen geht es wieder bergauf. Nach dem Sieg vor zwei Wochen schrammte man zuletzt knapp am zweiten Sieg in Folge vorbei, holte aber immerhin bei Höpfingen II noch einen Punkt.

SV Waldhausen – FC Hettingen. Drei Spiele war der FC Hettingen sieglos, ehe er zuletzt wieder einen „Dreier“ einfuhr. Die Partie in Waldhausen geht nicht nur gegen einen alten Bekannten aus der Kreisklasse A, sondern ist gleichzeitig auch ein Nachbarschaftsduell der beiden Buchener Stadtteile. In der vergangenen Saison der A-Klasse gewann in der Hinrunde immer der jeweilige Heimverein. So schlecht stehen die Chancen also nicht für Waldhausen.

