Duelle im Tabellenkeller erzeugen Nervenkitzel

Ein weiteres Punktspiel zwei Tabellennachbarn ist die Partie des TSV Strümpfelbrunn gegen den VfR Gommersdorf II. Der Punkteabstand mit nur einem Zähler bietet ebenso die Chance für den Verbandsliga-Absteiger, mit dem Aufsteiger aus dem Jagsttal die Plätze zu tauschen. Aus dem Hinspiel bringen sie einen 2:1-Auswärtserfolg mit; es war nach neun vergeblichen Versuchen erst der dritte „Dreier“, mit dem sich der Gastgeber dann von den Abstiegsplätzen absetzte. Als Marschroute hat das VfR-Trainergespann Martin Schabert und Henning Westphal einen Punkt in der Fremde anvisiert.

Ein ultimatives Abstiegsduell steht in der Begegnung des SV Neunkirchen gegen den TSV Buchen bevor. Es ist gleichzeitig an diesem Spieltag die dritte Partie, in der der Gastgeber die Gäste-Mannschaft mit einem Heimsieg hinter sich lassen könnte. Zudem will die Mannschaft von Trainer Antonio Iannello den Aufwind der jüngsten Begegnungen nutzen, denn in den letzten vier Spielen holte sie satte acht Punkte. In Buchen verlor Neunkirchen mit 1:2. Die Buchener warten seit drei Spielen auf den dringend benötigten „Dreier“, denn im Abstiegskampf bleibt die Konkurrenz nicht untätig.

Ohne Druck kann die SV Viktoria Wertheim gegen den TSV Oberwittstadt aufspielen. Seit dem 0:0 in Tauberbischofsheim Ende November gelang dem Tabellenzweiten TSV Oberwittstadt beim torlosen Remis gegen Neunkirchen erstmals wieder kein Treffer. Doch die blitzsaubere Serie ungeschlagener Spiele begann noch zwei Wochen früher. Deshalb sind die Gäste favorisiert, zumal sie in der Vorrunde mit 2:1 siegreich blieben und Wertheim nur die Hälfte seiner bisher 39 Punkte auf heimischem Gelände holte. Mit dem derzeitigen achten Platz kann Wertheim dennoch hoch zufrieden sein.

Mit dem Heimsieg über Wertheim fiel dem VfR Gerlachsheim eine zentnerschwere Last von den Schultern. Jetzt will die Mannschaft von Trainer Metin Cosgun die Leistung im Derby beim FC Grünsfeld wiederholen. Die Nachbarschaft lässt sich geografisch und tabellarisch festmachen, denn beide rangieren mit nur einem Punkt Abstand auf Rang 14 und 13. Gastgeber FC Grünsfeld zeigt ein Auf und Ab. Nach dem 2:1-Heimsieg über Osterburken war jedenfalls nicht unbedingt mit einer 0:2-Niederlage in Nassig zu rechnen. Wer im Abstiegskampf die besseren Karten hat, ist schwer auszumachen.

Nachdem sich Türkspor Mosbach gegen Tauberbischofsheim mit einem 2:2 begnügen musste, wollen es die Mosbacher im zweiten Heimspiel in Folge gegen den SV Nassig besser machen. Doch die Gäste haben im Abstiegskampf Mut gefasst und werden alles in die Waagschale werfen, um nicht, wie im Hinspiel, mit 1:3 und somit leeren Händen heimreisen zu müssen.

Vier Spiele in Folge hat der FC Schloßau nicht gewonnen, und schon muss er versuchen, ganz unten im Tabellenkeller wieder Boden unter die Füße zu bekommen. Die Chance dazu bekommt er im Heimspiel gegen den SV Osterburken. Das Hinspiel endete 2:2 Der letzte Sieg der Römerstädter in Schloßau gelang im Kreisliga-Duell vor fast sieben Jahren.

Ein Spitzenspiel zweier spielstarker Teams darf man in der Partie des TSV Höpfingen gegen den SV Königshofen erwarten. Im Hinspiel verlor der TSV trotz einer 1:0-Führung noch mit 1:3. Die Mannschaft von Trainer Tobias Ippendorf hat sich trotz einiger Rückschläge immer wieder aufgerafft und Rang vier erkämpft, auch wenn die Gäste auf Platz drei schon vier Zähler mehr einheimsten. Den Gästen fehlen auf den Relegationsplatz nur zwei Punkte. Ein Ausrutscher beim TSV soll deshalb unbedingt vermieden werden. Der sportliche Leiter Martin Michelbach sah zuletzt einen knappen, aber verdienten Sieg über Schloßau, der sich „nie wie ein Abstiegskandidat präsentiert hat. Um auch in Höpfingen zu punkten, müssen wir vor allem defensiv deutlich stabiler als zuletzt werden“.

