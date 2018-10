E. Walldürn II gewinnt Verfolgerduell

TSV Buchen II – Merchingen 5:0

Nach sechs Minuten eröffnete ein Felch-Kopfball den Torreigen. Wenig später verhinderte Hilbert mit einer Glanzparade gegen einen 18-Meter-Freistoß den Ausgleich. Die Gäste spielten gut mit, ehe Felch zum 2:0 abstaubte. Eine sehenswerte Kombination verwertete Jakob zum 3:0. Kurz vor der Pause nutzte Felch einen Abwehrfehler zum 4:0. Gleich nach Wiederbeginn verhinderten die Einheimischen den Anschlusstreffer, ehe Felch nach einer Ecke auf 5:0 erhöhte. Fehlendes Schussglück und eine tapfer kämpfende Merchinger Mannschaft verhinderten weitere Tore.

TSV Höpfingen III – Bödigheim 0:3

Die erwartet spielsicheren Gäste taten sich schwer gegen eine starke TSV-Defensive. Erst durch einen Foulelfmeter, ausgeführt von Mackert, ging der Tabellenzweite in Front. Auch nach dem Seitenwechsel war Bödigheim spielbestimmend, agierte aber ohne Durchschlagskraft. Bezeichnend, dass erst ein Ausrutscher des sonst fehlerfreien TSV-Schlussmanns das 0:2 bedeutete. Link erhöhte mit dem Schlusspfiff sogar noch auf 3:0.

Buch/B./E./G. II – Doneb. II 1:1

A. Hört erzielte in der 74. Minute das 1:0 für die Gäste. A. Patzer glich in der 86. Minute aus.

Sennfeld/R./L. – Ballenb./O. III 1:0

In der elften Minute erzielte R. Janz nach schönem Zuspiel das 1:0. Der Gastgeber hatte in der 27. und 35. Minute weitere Chancen. Die Gäste wurden ab der 68. Minute stärker. So hatten sie hier die Möglichkeit, nach einer Unachtsamkeit zum Ausgleich zu kommen. Der Flachschuss wurde vom Keeper Schneider knapp um den Pfosten gelenkt. Im weiteren Verlauf hatte der Gastgeber weitere gute Chancen die aber nichts zählbares brachten.

E. Walldürn – Großeichholzh. 3:1

Walldürn nutzte die erste Torchance durch L. Fach nach 15 Minuten zum 1:0. Nach 40 Minuten erhöhte M. Fritsch mit sattem Torschuss auf 2:0. Die Gäste kamen noch vor der Pause durch M. Grimm zum 2:1. Nach der Pause kamen die Walldürner nach zwei vergebenen Torchancen durch Yahyah Sen zum 3:1. Das 4:1 wurde vom Schiedsrichter wegen angeblichem Abseits nicht gegeben. Es war ein verdienter Sieg der Platzherren.

