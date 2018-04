ECE und SpG im Gleichschritt

Anzeige

FC Donebach II – FC Eubigheim 0:1

Den Zuschauern zeigte sich ein ausgeglichenes Spiel mit wenigen Höhepunkten. Die Gäste aus Eubigheim hatten in der Summe jedoch mehr Spielanteile und mehr Tormöglichkeiten auf der Habenseite. Die Abwehr der Hausherren ließ aber bis zur 77. Minute nichts anbrennen. Erst in der Schlussphase dann die Spielentscheidung durch F. Englert. Dieser brachte die Gäste in Führung, indem er eine hohe Flanke von links im Strafraum über die Linie zum 1:0 köpfte.

FSV Dornberg – Hettingen II 0:7