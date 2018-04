Echte Fortschritte in der Tabelle sind so nicht möglich

Anzeige

Als alles auf ein torloses Unentschieden hinauszulaufen schien, was es der Unparteiische Michael Naglo, der mit einer zweifelhaften Strafstoßentscheidung kurz vor Schluss für die Entscheidung sorgte.

Zwar parierte FV-Keeper Julian Schmidt den Elfmeter zunächst, gegen den Nachschuss von Yannik Vogel war er dann allerdings machtlos. Die Entscheidung des Unparteiischen wog aus Laudaer Sicht umso schwerer, als er der Heimelf zuvor in zwei kritischen Situationen Strafstöße verweigert hatte.

Einem sehr guten Auftritt, wie in der Vorwoche in Sandhausen, folgte beim FVL wieder eine eher durchwachsene Leistung, die echte Fortschritte in der Tabelle verhindert. fvl

