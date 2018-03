Edelfingen dominierte Heimspiel klar

Anzeige

Edelfingen – Creglingen II/Bieberehren 5:1

Tore: 1:0 Sandro Wolfart (5.), 2:0 Philipp Engert (43.), 3:0 Efrem Ghirmay ( 50.), 3:1 Tobias Habel (55.), 4:1 Sarja Jarjusey (65.), 5:1 Sandro Wolfart ( 72.). – Zuschauer: 50.

Bei klirrender Kälte konnten die Gastgeber schnell durch Wolfart mit 1:0 in Führung gehen. Daraufhin spielte sich das Spielgeschehen im Mittelfeld ab. Auf einem harten Platz hatten beide Mannschaften mit dem Untergrund zu kämpfen und mussten daher viele Ballverluste in Kauf nehmen. Kurz vor der Halbzeitpause konnte Edelfingen seine Führung ausbauen. In Halbzeit zwei bot sich den Zuschauern dasselbe Bild. Ghirmay nahm einen abprallenden Ball direkt aus der zweiten Reihe und traf sehenswert oben links in den Knick.