Edelfingen legt sich sechs Punkte ins Osternest

Tore: 0:1 (34.) Edison Hajra, 0:2 (46.) Edison Hajra, 1:2 (53.) Felix Stodal, 1:3 (59.) Artur Tabert, 2:3 (61.) Marco Wiesler, 2:4 (87.) Mohammad Wasegh. – Zuschauer: 100. – Schiedsrichter: Werner Eck.

Es dauerte bis in die 23. Minute, ehe sich die erste Tormöglichkeit des Spiels durch die Gäste ergab. Hierbei scheiterte E. Hajra noch an einer schnellen Fußabwehr von D. Schober. Auch die zweite Chance gehörte den Gästen. Artur Taberts Schuss wurde jedoch zum Eckball geklärt. Dieser landete auf Umwegen an der Strafraumgrenze, wo A. Ilic abzog. Den Ball konnte der Heimkeeper nur nach vorne prallen lassen. E. Hajra ließ sich diese Gelegenheit nicht nehmen und schob zum 0:1 ein (34.).

Kurz nach Wiederanpfiff zur zweiten Halbzeit (46.) war es wieder E. Hajra, der in die Gasse geschickt wurde und die Führung auf 0:2 ausbaute. Die Antwort des Heimteams folgte kurze Zeit später. Ein von Felix Stodal scharf getretener Freistoß landete direkt zum 1:2-Anschlusstreffer im Gästetor. In der 55. Minute war es ein schnell gespielter Konter durch die Gäste, der Tabert auf 1:3 erhöhen ließ. Die Heimmannschaft gab jedoch nicht auf. So landete eine Flanke von Stodal am zweiten Pfosten, wo Wiesler den Ball zum 2:3 Anschlusstreffer über die Torlinie grätschte (61.). Den Schlusspunkt (87.) setzten dann aber wieder die Gäste durch einen schönen geschossenen Freistoß aus spitzem Winkel von M. Wasegh. Der Ball landete am langen Innenpfosten und flog von dort direkt ins Tor zum 2:4 Endstand.

Taubertal/Rött. – Bieringen 3:2

Tore: 1:0 (3.) André Fries, 2:0 (35. Min, Handelfmeter) Steffen Heller, 3:0 (38. Min, Foulelfmeter) Steffen Heller, 3:1 (60.) Johannes Kühler, 3:2 (64.) Timo Holzinger.

Gegen die DJK-TSV Bieringen kam die SGM Taubertal/Röttingen zu einem glücklichen 3:2 Heimsieg. Zwei unterschiedliche Halbzeiten sahen die Zuschauer im Röttinger Rund. Die Heimelf kam gut in die Partie und ging nach einer schönen Einzelleistung durch André Fries bereits in der 3. Minute in Führung. Auch in der Folge war die SGM die spielbestimmende Mannschaft und stellte nach einem Handelfmeter in der 35. Minute durch Steffen Heller auf 2:0. Nur kurze Zeit später bekam die SGM erneut einen Elfmeter zugesprochen, nachdem Lukas Mohr im Sechzehner vom gegnerischen Torwart nur durch ein Foul gestoppt werden konnte. Auch dieser Strafstoß wurde von Steffen Heller sicher verwandelt. Mit einer souveränen 3:0 Halbzeitführung wurden die Seiten gewechselt.

Wer nun dachte, die Partie sei entschieden, sah sich getäuscht. In Halbzeit zwei übernahmen die offensiver aufgestellten Gäste immer mehr das Kommando. Die SGM konnte nicht mehr an die gute Leistung der ersten Halbzeit anknüpfen und wurde mit einem Doppelschlag durch Johannes Kühler (60.) und Timo Holzinger (64.) prompt bestraft.

Auch in der Folgezeit blieben die Gäste die tonangebende und offensivere Mannschaft. Die SGM hingegen schaffte es nicht, die sich bietenden Freiräume für Konter zu nutzen und verlor spielerisch völlig den Faden. So blieb es bis zur letzten Minute ein knappes Spiel, dass die SGM vor allem durch einen gut aufgelegten Torwart und einer guten ersten Halbzeit für sich entscheiden konnte. In Schiedsrichter Thomas Hartmann hatte die Partie einen außergewöhnlich guten Leiter.

Apfelb./Herrenz. – Niederst. 1:0

Tor: 1:0 (30.) Gotthardt. – Zuschauer: 150.

Einen eminent wichtigen und verdienten Heimsieg gelang der Spielvereinigung gegen Niederstetten. Von Beginn an war der Heimelf anzusehen, dass sie gewillt war, die ersten Punkte im neuen Jahr einzufahren. So startete die Heimelf druckvoll in die Partie und ging nach einem schönen Schuss von Marcel Gotthardt in den Winkel in Führung. Kurz vor der Pause scheiterte Sebastian Letter am Torhüter der Gäste. Zu Beginn der zweiten Hälfte war es zunächst ein ausgeglichenes Spiel. Mit zunehmender Spieldauer wurde die Heimelf wieder gefährlicher. So streifte ein schöner Schuss von Patrick Peppel noch das Lattenkreuz und Marcel Burkert scheiterte am Torhüter der Gäste. In den letzten Minuten versuchte Niederstetten, so wie in der gesamten Begegnung, mit langen Bällen zum Ausgleich zu kommen. Jedoch verteidigte die Spielvereinigung sehr konsequent und konzentriert und brachte die knappe Führung auch über die 10-minütige Nachspielzeit.

Überschattet wurde die Begegnung von einer schweren Verletzung eines SpVgg-Spielers. Diesem auch auf diesem Weg gute Besserung.

Wiesenbach – Igersheim 4:2

Tore: 1:0 (14.) Jonas Hirschmann, 2:0 (25.) Semih Deeg, 3:0 (46.) Jannik Keidel, 3:1 (53.) Yannik Landwehr, 3:2 (70.) Christoph Horner, 4:2 (90.+3) Semih Deeg.

Die von Beginn an spannende Begegnung blieb in den ersten Minuten noch torlos, obwohl beide Mannschaften mit Vollgas starteten. Den Anfang des Torreigens machte dann Jonas Hirschmann per Kopf nach präzise geschlagenem Eckball. Kurz danach erhöhte Semih Deeg auf 2:0, als er nach herrlicher Hereingabe von Patrick Brenner den Ball unhaltbar ins Netz versenkte. In der 38. Minute rettet der Pfosten die Gäste, die durchaus engagiert aufspielten, jedoch im Abschluss zu verhalten waren und die vorhandenen Chancen nicht nutzten. Gleich nach Wiederbeginn verteidigte Igersheim nicht konsequent genug und ließ Jannik Keidel zum 3:0 durch. Nur wenige Minuten später die identische Situation auf der anderen Seite, Yannik Landwehr bekam das Leder, Wiesenbach schaute zu und Landwehr verwandelt sicher zum 1:3. Als dann Christoph Hörner mit einem Strafstoß auf 2:3 verkürzte, war wieder alles möglich. Igersheim versuchte in der Schlussphase auszugleichen, kam aber zu keinen weiteren Treffern. In der Nachspielzeit hatte Semih Deeg dann viel Platz und schob zum 4:2 Endstand ein. Reserven: 1:2.

Edelfingen – Hollenbach II 5:2

Tore: 1:0 (21.) Sandro Wolfart, 1:1 (26.) Lorenz Minder, 2:1 (37.) Sarja Jarjusey, 3:1 (44.) Andre Engert, 3:2 (59.) Benjamin Sprügel, 4:2 (74.) Sandro Wolfart, 5:2 (80.) Sandro Wolfart . – Zuschauer: 50.

Edelfingen war zu Beginn die spielbestimmende Mannschaft und ging nach 21 Minuten verdient in Führung. Diese hielt jedoch nicht lange, da die Gäste immer wieder über die schnellen Außenspieler gefährlich wurden. Minder erzielte den Ausgleich aus 16 Metern.

Die Gastgeber machten aber weiter das Spiel und gingen durch Jarjusey wieder in Führung. Er platzierte den Ball aus 20 Metern flach ins linke Eck. Kurz vor der Halbzeit baute Edelfingen die Führung aus. Engert verwandelte einen Freistoß direkt.

Nach der Halbzeit machte Hollenbach mehr und kam oftmals gefährlich vor das Tor. Nach zirka einer Stunde lief der Hollenbacher Stürmer den Edelfinger Verteidigern davon und konnte nur noch im Strafraum per Foul gestoppt werden.

Den Elfmeter verwandelte Sprügel ins rechte Eck. Nun gab Edelfingen noch mal Gas, und Wolfart machte sein zweites und drittes Tor in der Schlussviertelstunde.

Creglingen – Dörzb./Klepsau 0:0

Tore: 1:0 (14.) Dennis Dittrich, 1:1 (54.) Marvin Gennrich. – Zuschauer: 80.

Creglingen und Dörzbach/Klepsau trennen sich leistungsgerecht 1:1. Vor der frühen Führung von Dittrich tauchten die Gäste schon gefährlich vor dem Creglinger Kasten auf, konnten aber die Schläfrigkeit der Creglinger Abwehr nicht ausnutzen. Nach der Halbzeit kamen die Gäste zum verdienten Ausgleich und hätten sogar in Führung gehen können. Kurz vor Ende versuchte Creglingen noch, den Siegtreffer zu erzielen, doch der Dörzbacher Keeper reagierte glänzend gegen Gerlinger. So blieb es am Ende beim gerechten Unentschieden.

Amrichshausen – Gammesfeld 0:0

Zuschauer: 95. – Schiedsrichter: Cem Karakasoglu, Heilbronn.

Das Heimspiel konnte wegen Verspätung des Schiedsrichters erst um 16.11 Uhr angepfiffen werden. Beide Mannschaften begannen verhalten, jedoch kam im Verlauf der ersten Halbzeit Schwung in die Partie und es entwickelte sich ein offenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Mit einem leistungsgerechten Unentschieden ging man in die Halbzeitpause.

In der zweiten Hälfte hatten die Gastgeber die besseren Chancen, bei denen jedoch auch nichts Zählbares heraussprang. Unterm Strich gesehen teilte man sich die Punkte leistungsgerecht, da die Gäste am Ende ebenso wenig die Chancen nutzen zu wussten wie die Gastgeber.

Löffelst./MGH – Edelfingen 0:2

Tore: 0:1 (51.) Sandro Wolfart, 0:2 (74.) Sandro Wolfart. – Zuschauer: ca. 200.

Die SGM SV Löffelstelzen/VfB Bad Mergentheim konnte nicht an ihren Erfolg des vergangenen Spieltag gegen Tabellenführer Weikersheim/Schäftersheim anknüpfen und verlor im Lokalderby gegen den Nachbar SV Edelfingen. Dabei begann die Spielbegegnung vielversprechend für die SGM. Bereits in der 4. Spielminute vergab Tobias Vierneißel alleinstehend vor dem Edelfinger Torwart die Chance zur Führung für die SGM. Im weiteren Spielverlauf konnte man sich zwar noch die ein oder andere Tormöglichkeit erspielen, doch über die gesamte Spielzeit gesehen hatten die Gäste eindeutig mehr Spielanteile. Die zweite Halbzeit stand dann ganz im Zeichen des SV Edelfingen. Mit zwei Toren in der 51. und 74. Minute durch Sandro Wolfart ging der SV Edelfingen nicht ganz unverdient in Führung. Die Gegenwehr der SGM bis zum Spielende reichte nicht mehr aus, um die Niederlage abzuwenden. Reserven: 4:2.

Bieringen – Apfelbach/Herr. 2:1

Tore: 1:0 (37.) Holzinger, 1:1 (70.) unbekannt, 2:1 (89.) Walz.

Beiden Teams merkte man die Bedeutung dieser Partie an, so dass die erste Halbzeit von vielen Fehlpässen geprägt war und Chancen Mangelware bildeten. Als L. Fluhrer in der 37. Minute entschlossen nachsetzte und T. Holzinger mustergültig bediente, vollstreckte dieser zur 1:0- Halbzeitführung. In der zweiten Hälfte verstärkte Bieringen den Druck, Chancen blieben aber weiterhin Mangelware. Aus dem Nichts resultierte der Apfelbacher Ausgleich in der 70. Minute. Im Gegenzug hatte L. Kappes im Anschluss nach einer Ecke die erneute Führung auf dem Kopf. In einer turbulenten Endphase setzte T. Holzinger einen Kopfball an den Pfosten, aber auch Apfelbach/Herrenzimmern blieb nach langen Bällen bis zum Schluss gefährlich. Als die meisten Zuschauer bereits mit dem Schlusspfiff rechneten, erzielte T. Walz nach herrlicher Vorarbeit von J. Kohler den erlösenden Siegtreffer für die Hausherren.

Hollenbach II – Wiesenbach 0:3

Tore: 0:1 (31.) Jannik Keidel, 0:2 (54.) Patrick Brenner, 0:3 (60.) Patrick Brenner. – Schiedsrichter: Jens Gundling (SRG Bad Mergentheim). – Zuschauer: 60.

Eine verdiente Niederlage unter souveräner Leitung von Schiedsrichter Gundling setzte es für die Hollenbacher Zweite gegen clever agierende Gäste aus Wiesenbach. Hollenbach hatte zwar über das ganze Spiel mehr Ballbesitz, schaffte es aber nicht, den Ball im Wiesenbacher Gehäuse unterzubringen. Wiesenbach stand sehr tief und versuchte immer wieder, durch schnelles Umschaltspiel und Pässe in die Tiefe zum Erfolg zu kommen.

Nach gut einer halben Stunde wurde so Gästestürmer Keidel auf die Reise geschickt und im Eins gegen Eins behielt dieser die Nerven und schob zur nicht unverdienten Führung ein. In Halbzeit zwei das gleiche Bild. Wiesenbach kam immer wieder zu Chancen, wenn die Hollenbacher Fehler machten. Zwei dieser Fehler nutze der beste Mann auf dem Platz, Patrick Brenner, aus, indem er seine Farben zu einer beruhigenden 3:0- Führung schoss. Hollenbach rannte die letzte halbe Stunde zwar noch mal an, letztendlich fiel aber kein Treffer für die Heimelf. So blieb es am Ende bei dem verdienten Auswärtssieg für die Gäste.

Igersheim – Taubertal/Rött. 1:2

Tore: 1:0 (5.) Eric Weingötz, 1:1 (12.) Jonas Löbert, 1:2 (80.) Maik Fermüller. – Zuschauer: 100. – Schiedsrichter: Klaus Steffan (Gissigheim).

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag: Einen scharf getretenen Freistoß von Nillies nutzte Weingötz per Kopf zur 1:0-Führung für den FC Igersheim. Kurz darauf rettete FC-Keeper Metzger zweimal stark gegen die Gäste, gegen den dritten Nachschuss war er machtlos, und Löbert glich aus zum 1:1. In der Folge war die SGM überlegen und kam zu vielen Standardsituation, die jedoch alle ungenutzt blieben, und so ging es mit dem Unentschieden in die Halbzeit. Nach dem Seitenwechsel konnten die Einheimischen die Partie offener gestalten.

Hörner zielte ganz knapp rechts vorbei und Blazic traf nur die Latte. Auf der Gegenseite vergab ein Stürmer der SGM einen Hochkaräter, indem er freistehend vor dem Tor über den Ball trat. Den entscheidenden Treffer markierte Gästespieler Fermüller in der 80. Minute, als er schön über links frei gespielt wurde und nur noch den Schlappen hinhalten musste. Reserven: 2:1.

Dörzb./Klepsau – Amrichsh. 0:3

Tore: 0:1 (47.) Bürklen, 0:2 (50.) Schneider, 0:3 (75.) Bürklen. – Zuschauer: 160. – Schiedsrichter: Tobias König, Ingelfingen.

In der ersten Hälfte sahen die zahlreichen Zuschauer eine recht ereignisarme Partie. Während die Einheimischen recht gut ins Spiel fanden, hatten die Gäste mit zunehmender Spieldauer mehr Spielkontrolle und ein leichtes Übergewicht. Spielerisch gelang beiden Teams jedoch wenig, so dass Torchancen Mangeware waren und es folgerichtig torlos in die Pause ging. Kurz nach dem Wechsel sorgten die Gäste dann per Doppelschlag für eine Art Vorentscheidung.

Zunächst besorgte Bürklen nach einem langen Ball die Führung (47.), ehe Schneider wenige Minuten später per Kopf erhöhte (51.). Die Einheimischen fehlten an diesem Tag gerade im Spiel nach vorne die Möglichkeiten, um nochmal zurück zu kommen.

Den Schlusspunkt setzte dann wiederum Bürklen zu Beginn der Schlussviertelstunde, als er aus kurzer Distanz zum Endstand traf. Reserven: 1:4.

Niederstetten – Creglingen 2:1

Tore: 1:0 (13.) Landwehr, 1:1 (19.) Wolfarth, 2:1 (36.) Haag.

Nachdem beide Teams am Ostersamstag wichtige Punkte liegen ließen, stand am Ostermontag für beide viel auf dem Spiel. Den besseren Start erwischten dabei die Gäste, ohne jedoch eine echte Torchance herauszuspielen. Das Tor auf der anderen Seite fiel dann quasi aus dem Nichts, als Felix Sbongk einen Ball des FCC in der Vorwärtsbewegung erkämpfte und den freistehenden Landwehr bediente, der das Führungstor für die Gastgeber erzielte.

Die Antwort ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Jannik Wolfarth schnappte sich eine zu lang geratene Flanke am linken Sechzehnerrand, ließ zwei Verteidiger aussteigen und schoss den Ball ins lange Eck zum 1:1.

In der Folge entwickelte sich ein zähes Spiel mit vielen Zweikämpfen und ohne nennenswerte Möglichkeiten. Lediglich durch Standardsituatione setzten die schwarz-weißen Gäste einzelne Akzente. Umso überraschender kam dann kurz vor der Pause die erneute Führung der Gastgeber, als Patrick Haag gut 20 Meter vor dem Kasten zu viel Platz hatte und Torhüter Marquardt mit einem platzierten Ball in den Winkel keine Abwehrmöglichkeit ließ.

In Abschnitt zwei war der TVN dann hauptsächlich mit Abwehrarbeit beschäftigt, während Creglingen versuchte, ein Loch im Abwehrverbund der Rot-Weißen zu finden. Gegen Ende der Partie wurde das Spiel hitziger und mit einigen zweifelhaften Entscheidungen trug auch der Schiedsrichter zur Unruhe bei. Da der TVN einige Konterchancen ungenutzt ließ, war das Spiel bis in die fünfminütige Nachspielzeit spannend und kampfbetont. Am Ende feierte der TVN einen wichtigen Dreier im Kampf gegen den Abstieg, der aufgrund der kämpferischen Leistung in Hälfte zwei in Ordnung geht.

Nagelsberg – Gammesfeld 3:1

Tore: 0:1 (42.) unbekannt, 1:1 (44.) Demaku, 2:1 (45.) Manneh, 3:1 (73.) Stützle.

Gleich nach vier Minuten gab es Strafstoß für die Gastgeber. Dieser wurde aber vom Keeper pariert. Die erste Halbzeit war sehr ausgeglichen, wobei Phoenix mehr Chancen hatte, vor allem Mitte der ersten Halbzeit kratzte der gute Gästetorwart einen Kopfball von Fabio Franz aus dem Winkel.

In der 42. Minute ging der Gast in Führung. Diese hielt allerdings nicht lange und E. Demaku glich nur zwei Minuten später aus. Fast mit dem Pausenpfiff erzielte dann B. Manneh den 2:1-Halbzeitstand. Die ersten 15 Minuten der zweiten Halbzeit verschlief Nagelsberg und Gammesfeld kam dann zu der ein oder anderen Chance.

Danach fing sich die Heimelf wieder und nahm das Spielgeschehen wieder in die Hand. Nach 65 Minuten vereitelte der Gästekeeper ein gute Chance von Stützle, doch acht Minuten später war er dann machtlos und Stützle erzielte die 3:1-Vorentscheidung.

Bis kurz vor Ende der Partie hatten die guten Gäste noch zwei Großchancen, doch sie scheiterten am Phoenix-Keeper.

Am Ende blieb es unter dem Strich beim verdienten 3:1-Heimerfolg in der Schiedsrichter Helmut Fleischacker aus Neuhütten sehr gut geleiteten fairen Partie.

