Edelfingen schlägt den Tabellenführer mit 3:1

Apfelb./Herrenz. – Igersheim 1:0

Tor: 1:0 (2., Eigentor). – Zuschauer: 120.

Der zweite Heimsieg in Folge gelang der Spielvereinigung gegen den direkten Konkurrenten aus Igersheim. Die Heimelf erwischte einen perfekten Start und ging bereits nach zwei Minuten durch ein Eigentor in Führung. Vorausgegangen war eine scharf hereingetretene Flanke von Marcel Gotthardt, die der Abwehrspieler ins eigene Tor abfälschte. Igersheim hatte nur kurze Zeit später die Gelegenheit zum Ausgleich, jedoch klärte Josef Reisenwedel nach einer Ecke auf der eigenen Torlinie.

Im Laufe der ersten Halbzeit entwickelte sich ein zerfahrenes Spiel ohne große Torchancen, die beste Möglichkeit hatten die Gäste, als Michael Brunner den Schuss aus 16 Metern gerade noch über die Latte lenkte. Auch zu Beginn der zweiten Halbzeit verteidigte die Heimelf sehr konzentriert und konsequent. Igersheim war bemüht, konnte sich jedoch kaum zwingende Aktionen herausspielen. Die Heimelf verpasste es, den erlösenden zweiten Treffer zu erzielen, als einige Konterchancen zu leichtfertig verspielt wurden.

In den letzten Minuten erhöhte Igersheim nochmals den Druck, die Heimelf warf sich in jeden Ball und rettete die Führung über die Zeit.

Wiesenbach – Löffelst./MGH 1:2

Tore: 1:0 (4.) Jannik Keidel, 1:1 (56.) Artur Tabert, 1:2 (77.) Edison Hajra.

Die Gäste begannen die Partie verhalten und hielten den Ball in den eigenen Reihen. Dann aber in der 4. Minute erlief Jannik Keidel einen langen Pass kurz vor dem gegnerischen Torhüter und lupfte den Ball zur fühen Führung in das leere Tor. Für den Wiesenbacher Torjäger war dies leider auch schon die letzte Aktion, er hatte sich verletzt und musste ausgewechselt werden. Beide Mannschaften gingen druckvoll zur Sache, konnten aber vorerst keine weiteren Treffer erzielen. In der 34. rettete die Latte die Heimelf vor dem Ausgleich. Nach der Pause kamen die Gäste wacher zurück auf den Platz, und Artur Tabert erzielte das 1:1, wobei der SCW nicht konsequent genug verteidigte. Im weiteren Verlauf erkämpfte sich die SGM immer mehr Spielanteile und lauerte auf ihre Möglichkeit. Diese kam dann auch in der 77. Minute, als sich Edison Hajra gegen eine unkonzentrierte Abwehr durchsetzte und auf 2:1 erhöhte. In der Schlussphase warf Wiesenbach noch mal alles nach vorne, aber ein weiteres Tor wollte nicht gelingen, obwohl es noch Chancen auf die Punkteteilung gegeben hätte. Reserven: 2:0.

Creglingen – Bieringen 3:1

Tore: 1:0 (17.) Justus Gerlinger, 2:0 (45.) Justus Gerlinger, 2:1 (56.) Bastian Stahl, 3:1 (81.) Jannik Wolfarth. – Zuschauer: 130.

Die Zuschauer sahen eine überlegene Heimmannschaft, die mit zwei Toren durch Justus Gerlinger in die Halbzeitpause ging. In der zweiten Hälfte verkürzten die Gäste aus Bieringen überraschend auf 1:2. Nun wurde das Spiel hektischer und die Gäste erspielten sich die ein oder andere Torchance, die man in der ersten Hälfte hat vermissen lassen. Der FC Creglingen fand in der Schlussphase wieder in das Spiel zurück und entschied durch Jannik Wolfarth das Spiel verdient für sich.

Niederstetten – Amrichsh. 0:4

Tore: 0:1 (64.) M. Bürklen, 0:2 (66.) J. Schneider, 0:3 (78.) Bürklen, 0:4 (85.) Bürklen.

In Hälfte eins hatten die Hausherren die größeren Spielanteile und die Partie vermeintlich im Griff, allerdings fehlte im Abschluss die nötige Konsequenz, um einen Treffer zu erzielen. Der SC beschränkte sich auf eine solide Defensivarbeit, und so ging es dann auch dem Spiel entsprechend mit 0:0 und ohne Torszenen in die Pause. Nach dem Seitenwechsel versuchten die Gastgeber, den Spielaufbau der Amrichshäuser schon weiter in deren Hälfte zu stören, was sich letztendlich zum Boomerang entwickelte. Erst Bürklen, dann Schneider erzielten mit einem Doppelschlag jeweils nach blitzsauber herausgespielten Kontern die 0:2 Führung. Damit war die Moral der Gastgeber gebrochen und Bürklen schraubte bis zum Ende das Ergebnis auf 0:4, was natürlich dann zu hoch war. Allerdings ging der SC-Sieg aufgrund der hervorragenden zweiten Hälfte ebenso natürlich völlig in Ordnung.

Taubertal/Rött. – Hollenbach II 1:3

Tore: 1:0 (23.) Lucas Mohr, 1:1 (40.) Feldscher, 1:2 (47.) Schuler, 1:3 (75.) Scheppach.

Die SGM erwischte den besseren Start in die Partie und baute von Anfang an Druck auf den Gegner auf. Als die Hollenbacher sich gerade etwas gefangen hatten, ging der Gastgeber durch Lucas Mohr in Führung. Der Taubertäler Stürmer lenkte in der 23. Minute einen Freistoß auf Sechzehner-Höhe im Fünfmeterraum noch ins Tor. Danach flachte das Spiel etwas ab, was an vielen Unterbrechungen durch kleinere Fouls lag, die der Schiedsrichter kleinlichst ahndete. Fünf Minuten vor der Pause brachte der Gast dann aber durch kluge Seitenwechsel die Hintermannschaft der Gastgeber durcheinander und erzielte nach toller Flanke den 1:1 Ausgleich. Torschütze war Torsten Feldscher. Nach dem Seitenwechsel verloren die Taubertäler in einer der ersten Aktionen den Ball in der Vorwärtsbewegung, was Hollenbach eiskalt bestrafte. Fabian Schuler lief alleine auf den Keeper zu und ließ ihm mit einem gezielten Flachschuss keine Chance (1:2 nach 47 Minuten). Danach kamen die Gastgeber nicht mehr richtig ins Spiel und hatten viele Fehlpässe zu verzeichnen. Das 1:3 fiel wieder durch einen Ballverlust im Mittelfeld und anschließendem Steilpass in die Spitze auf Jakob Scheppach. Dessen Schuss parierte der Keeper der Gastgeber zwar noch, den Nachschuss verwertete Scheppach jedoch gekonnt (75. Minute). Anschließend warfen die Spieler der SGM zwar noch mal alles nach vorne, hatten an diesem Tag jedoch kein Glück in ihren Aktionen. Somit musste sich der bis dato Zweitplatzierte aufgrund einfacher Fehler zurecht geschlagen geben.

Nagelsberg – Dörzb./Klepsau 3:0

Tore: 1:0 (15., Elfmeter) Demaku, 2:0 (69.) Demaku, 3:0 (82.) Demaku.

In den ersten 15 Minuten des Spiels brannte die Heimelf ein Feuerwerk ab. Ein Pfostenschuss, ein Lattenschuss und ein Elfmetertor durch E. Demaku waren die Konsequenz. Nach dieser 1:0 Führung ließen auf einmal die Hausherren nach. Bis zur Halbzeit hatte der TSV auch die ein oder andere Chance, doch vorne blieben sie zu harmlos. Nagelsberg agierte in der zweiten Hälfte nicht so druckvoll wie die Spiele zuvor. Nach einer Stunde wurde Spielertrainer Baron eingewechselt, dieser Wechsel belebte das Phoenix-Spiel, und Baron bereitete gleich in der 69. Minute das 2:0 – Torschütze Demaku – mustergültig vor. Mit diesem Tor war die Gegenwehr der Gäste gebrochen. Zehn Minuten vor Ende der Partie schoss Stützle noch an den Außenpfosten. Nur zwei Minuten später flankte der eingewechselte J. Werthmann punktgenau auf Baron, der mit der Brust auf Demaku ablegte, der keine Mühe hatte, das 3:0 zu erzielen.

Edelfingen – Weikersh./Schäft. 3:1

Tore: 1:0 (9.) Sandro Wolfart, 1:1 (30.) Felix Stodal, 2:1 (70.) Gomes Nico, Carlos Alberto, 3:1 (84.) Gomes Nico, Carlos Alberto. – Zuschauer: 150.

In einem zerfahrenen Spiel behielt der SVE verdient die drei Punkte in Edelfingen. Mit dem TSV Weikersheim/Schäftersheim stellte sich der Tabellenführer vor und war fast immer ein gleichwertiger Gegner. Von Beginn nahm Edelfingen das Heft in die Hand und ging in der 9. Minute durch ein Abstaubertor von Sandro Wolfart in Führung. Weikersheim/Schäftersheiim brauchte gute zwanzig Minuten, um auch das erste Mal gefährlich vor dem Edelfinger Tor aufzutauchen. In der 24. Minute hatte Edelfingen die nächste Großchance. Gomes ließ drei Spieler aussteigen und zirkelte den Ball ans Lattendreieck. Danach kamen die Gäste besser ins Spiel. In der 30. Minute verwandelte Felix Stodal einen Eckball direkt. Danach waren beide Mannschaften gleichwertig. Edelfingen versuchte, sich immer wieder durch die Weikersheimer Abwehr durchzuspielen, während dessen die Gäste mit langen Pässen auf ihre schnellen Stürmer versuchten, einen Erfolg zu erzielen. Nach der Pause plätscherte das Spiel vor sich hin. Viele kleine Fouls und Nicklichkeiten auf beiden Seiten waren dabei an der Tagesordnung. In der 63. Minute hatte Weikersheim/Schäftersheim die große Chance zur Führung. Zienecker schlug von der rechten Seite den Ball scharf in den Strafraum. Da stand der Weikersheimer Kapitän Schmitt und nagelte den Ball aus sechs Metern volley aufs Tor. Allerdings reagierte der Edelfinger Schlussmann großartig und verhinderte dadurch die Führung. In der 70. Minute verlor Weikersheim auf der rechten Seite den Ball. Gomes lief alleine aufs Tor zu und schoss ins lange Eck. Danach warf Weikersheim/Schäftersheim alles nach vorne. Jedoch hielten die Edelfinger gut dagegen und hatten gute Konterchancen. In der 84. Minute war der Weikersheimer Torwart machtlos. Jarjusey lupfte nach einem abgefangen Angriff den Ball über die Weikerheimer Abwehr, Gomes lief alleine aufs Tor zu und ließ dem Torhüter keine Chance.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 29.04.2019