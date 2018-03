Edelfingen will zurück in die Erfolgsspur

Anzeige

TSV Schrozberg – TSV Hohebach (Vorrunde 1:2): Der launische TSV Schrozberg bestätigte mit dem 2:1- Erfolg gegen den designierten Meister Edelfingen wieder einmal die Einschätzung, dass er an einem guten Tag jedem Gegner in dieser Liga Paroli bieten kann. Der Umkehrschluss muss nicht formuliert werden, es genügt ein Blick auf die Tabelle, in der der TSV mit negativer Gesamtbilanz den achten Platz einnimmt. In welcher Verfassung präsentiert sich die Arbanas-Truppe nun gegen den Tabellendritten?

SV Harthausen – FC Billingsbach (Vorrunde 0:0): Wird das Osterwochenende zur Stunde der Wahrheit für den SV Harthausen? Der Tabellenfünfte kam zuletzt im Derby beim SV Rengershausen nicht über ein torloses Remis hinaus und hat vier Punkte Rückstand auf den Zweiten FC Billingsbach und zwei beziehungsweise einen Zähler auf Hohebach und Wachbach II, die beide ein Spiel weniger absolviert haben. Ein Unentschieden wie im Hinspiel gegen den FC Billingsbach hilft also nicht weiter, es gilt die Ansprüche auf Rang 2 mit einem Heimsieg gegen den A3-Absteiger zu bekräftigen. Die Gäste haben Sand im Getriebe: der 0:5-Pleite gegen Laudenbach folgte, ebenfalls vor eigenem Publikum, ein mühevolles, mageres 1:0 gegen das sieglose Schlusslicht.

SGM Markelsheim/Elpersheim II – SV Wachbach II (Vorrunde 0:4): Der SV Wachbach II hat sich mit einem ungefährdeten 3:0-Sieg gegen den Vorletzten SGM Westernhausen/Krautheim II auf Rang 4 verbessert. Nun gilt es am Osterwochenende die Position in der Spitzengruppe weiter zu festigen. So zählt im Derby beim Tabellenletzten in Elpersheim natürlich nur ein Dreier für den SVW. Die SGM, die zuletzt beim Favoriten in Billingsbach ihre Haut sehr teuer verkaufte, will allerdings nun auch der Tremmel-Truppe das Leben schwer machen.

SGM Taubertal/Röttingen II – SV Rengershausen (Vorrunde 0:7): Die Unterfranken boten zuletzt beim 3:5 in Mulfingen ihrem Gastgeber lange Paroli, und ein Punkt wäre durchaus drin gewesen für die SGM, die im Hinspiel auf dem Waldsportplatz ihre bislang höchste Saisonniederlage hinnehmen musste. So leicht wird es für den SVR am Samstag in Röttingen sicher nicht mehr!

Westernhausen/Krautheim II – Weikersheim/Schäftersheim II (Vorrunde 3:4): In ihrer ersten Begegnung überhaupt lieferten sich beide Teams im Hinspiel einen packenden Kampf. Die Jagsttäler wollen nun in Westernhausen natürlich Revanche für die knappe Niederlage in Weikersheim. Beide Teams sind Leidensgenossen und wollen am Samstag unbedingt eine lange Durststrecke beenden – seit Oktober gab es in je neun Spielen keinen Dreier mehr!

TSV Blaufelden – SV Mulfingen II (Vorrunde 1:1): Durch zwei sehenswerte Konter in der Schlussphase gewann der TSV Blaufelden in Bieberehren überraschend deutlich mit 3:0 und verbesserte sich auf den elften Rang. Der Abstand zum SV Mulfingen II beträgt weiter einen Punkt, da auch die Grün-Weißen erfolgreich waren. Können die Platzherren nun an ihrem Gast vorbeiziehen? H.W.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 29.03.2018