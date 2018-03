Ehrmann: „Wir schauen nur auf uns“

Anzeige

Eine lange Pause liegt hinter dem Frauen-Bundesligateam der TSG 1899 Hoffenheim. Nach drei freien Wochenenden reist die TSG nun zum FC Bayern München, der zuletzt zwei deutliche Siege feierte.

Die Begegnung beim Tabellenzweiten der Frauenfußball-Bundesliga wird heute, Samstag, um 14 Uhr live vom TV-Sender „Sport1“ übertragen.

Hoffenheims Trainer Jürgen Ehrmann über den Gegner: „Der FC Bayern München hat in den vergangenen beiden Pflichtspielen 23 Tore erzielt und keinen Gegentreffer kassiert. Die Münchnerinnen wurden oft als minimalistisch bezeichnet, weil die Ergebnisse knapp waren. Das hat sie wohl geärgert, denn jetzt drehen sie auf und gehen sicherlich mit viel Selbstvertrauen in das Duell mit uns. In solchen Spielen dürfen sie keinesfalls Punkte liegen lassen, denn sonst könnten sie den Anschluss an die Tabellenspitze verlieren.“ Eines stellt Trainer Ehrmann trotz der klaren Favoritenstellung des FC Bayern fest: „Wir schauen auf uns und lassen uns von Bayerns Qualität nicht entmutigen.“