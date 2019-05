Ein „abgeklärter und professioneller“ Auftritt

Das war der „Startschuss“ zum Pokalsieg: Daniel Hägele (rechts) köpfte in dieser Szene das 1:0 für die Würzburger Kickers im Endspiel um den bayerischen Verbandspokal. Am Ende besiegte der FWK den Regionalligisten SV Viktoria Aschaffenburg in dessen Stadion mit 3:0. Damit haben sich die „Rothosen“ für den DFB-Pokalwettbewerb 2019/20 qualifiziert.

© Frank Scheuring