Ein Altkreisderby reiht sich an das nächste

Drei Duelle gibt es im Altkreis Mergentheim: die beiden Klassiker TV Niederstetten gegen SGM Weikersheim/Schäftersheim und FC Creglingen gegen SGM Löffelstelzen/Bad Mergentheim sowie das Gastspiel des Tabellenführers SGM Markelsheim/Elpersheim beim Schlusslicht TSV Althausen/Neunkichen.

Der Vorjahresdritte Spvgg. Apfelbach/Herrenzimmern muss sich beim bärenstarken Aufsteiger in Bieringen sehr warm anziehen, und auch der FC Igersheim muss sich voll ins Zeug legen und im Sechs-Punkte-Kellerduell gegen die Spvgg. Gammesfeld endlich seinen Heimkomplex ablegen.

TSV Althausen/Neunkirchen – SGM Markelsheim/Elpersheim (Vorrunde 0:4): Vom Start weg schien die SGM Markelsheim/Elpersheim Richtung Bezirksliga zu marschieren – sage und schreibe neun Siege in Folge ließen keine Zweifel aufkommen. Dann riss diese Traumserie jäh ab, und drei Niederlagen hintereinander haben das Team von Marco Reuß wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Aufsteiger Bieringen hat nur einen Punkt weniger auf dem Konto, Dörzbach/Klepsau zwei, Weikersheim/Schäftersheim und Hollenbach II sind bis auf drei Zähler am Tabellenführer dran. Der steht folglich am Sonntag in Neunkirchen unter Zugzwang. Das gilt für die Gastgeber natürlich auch: der rettende zwölfte Platz ist vier Punkte weg, und das Schlusslicht muss alles daran setzen, diesen Abstand zumindest nicht größer werden zu lassen.

FC Igersheim – Spvgg. Gammesfeld (Vorrunde 2:0): „Wenn nicht jetzt, wann dann?“ dürften sich die Anhänger des FC Igersheim vor dem Kellerduell gegen die Spvgg. Gammesfeld fragen. Bislang reichte es für den Tabellenzwölften im heimischen Stadion bei sechs Versuchen nur zu einem einzigen mickrigen Pünktchen – beim 1:1 gegen den TSV Dörzbach/Klepsau, bei dem man am vorigen Wochenende bekanntlich schon das Rückspiel bestritt und unter widrigen äußeren Bedingungen sehr unglücklich mit 0:1 verlor. Die Spvgg. Gammesfeld belegt zwei Punkte hinter den Igersheimern den vorletzten Rang und hat sechs ihrer neun Zähler auswärts geholt. Beide Kontrahenten verloren je drei und gewannen je zwei ihrer letzten fünf Vorrundenbegegnungen.

TV Niederstetten – SGM Weikersheim/Schäftersheim (Vorrunde 1:2): Nur vier Zähler sicherte sich der TV Niederstetten in seinen letzten fünf Spielen vor der Winterpause. Insgesamt 14 Punkte aus 14 Spielen sind eine wenig ansehnliche Zwischenbilanz für den Vizemeister, den vom SV Berlichingen/Jagsthausen auf dem möglichen Relegationsplatz 13 lediglich vier Pünktchen trennen. Nach wie vor dabei im Kampf um den (Wieder-)Aufstieg ist dagegen die SGM Weikersheim/Schäftersheim, die als Tabellenvierter nur drei Zähler Rückstand auf Spitzenreiter SGM Markelsheim/Elpersheim aufweist. Im Kärwespiel Anfang September tat sich die Heling-Truppe allerdings recht schwer, ehe der knappe 2:1-Heimerfolg gegen den alten Rivalen unter Dach und Fach war. Kann der TVN nun für eine Überraschung sorgen und seine miserable Heimbilanz von nur vier Punkten aus sechs Spielen etwas ansehnlicher gestalten?

FC Creglingen – SGM Löffelstelzen/Bad Mergentheim (Vorrunde 0:4): Was die SGM Löffelstelzen/Bad Mergentheim beim letzten Aufeinandertreffen im Deutschordenstadion gegen den FC Creglingen bot, war ein Musterbeispiel für effektiven Fußball. Das Team von Sascha Höfer nutzte die Schwächen der indisponierten Gäste gnadenlos aus – bei der SGM klappte fast alles, bei den Creglingern nichts. Natürlich wollen letztere nun den Spieß umdrehen und mit einem Sieg an ihrem Tabellennachbarn vorbeiziehen. Achter gegen Siebter: ein Remis hilft in diesem Altkreisklassiker am Sonntag keinem der beiden Konkurrenten weiter. Im Vorjahr setzte sich der FCC vor eigenem Publikum recht glücklich mit 1:0 durch.

DJK Bieringen – Spvgg. Apfelbach/Herrenzimmern (Vorrunde 1:4): Im Hinspiel war noch alles im Lot: der Vorjahresdritte bezwang den Aufsteiger standesgemäß mit 4:1. Im weiteren Verlauf der Vorrunde trumpfte dann jedoch die Koch-Truppe groß auf und verlor nur noch die Partie beim FC Creglingen, während die Spielvereinigung nicht an die Leistungen der vorigen Saison anknüpfte. Stolze 13 Zähler trennen den Tabellenzweiten von seinem Gast, der in bislang 13 Begegnungen schon insgesamt sieben Mal den Kürzeren zog und Rang 10 belegt. Kann das Team von Alfons Tittl am Sonntag an der Jagst die Verhältnisse wieder etwas gerade rücken oder setzt die DJK Bieringen ihre schier unglaubliche Siegesserie von sage und schreibe neun Dreiern in Folge (seit 24. September!) auch im ersten Rückrundenspiel fort?

SV Berlichingen/Jagsthausen – FSV Hollenbach II (Vorrunde 1:5): Während die Hollenbacher Zweite vier ihrer letzten fünf Spiele vor der Winterpause gewonnen und nur eines verloren hat, war es im gleichen Zeitraum für den SV Berlichingen/Jagsthausen genau umgekehrt. Die Jagsttäler belegen mit zehn Punkten auf dem Konto den drittletzten Rang und stehen so vor diesem Künzelsauer Altkreisderby in Berlichingen unter Druck. Die Gäste haben als Tabellenfünfter nur drei Zähler weniger auf dem Konto als Spitzenreiter SGM Markelsheim/Elpersheim und wollen natürlich weiter vorne mitmischen, allerdings künftig ohne ihren bislang mit neun Treffern besten Torschützen Kevin Röckert, der, wohl mangels Perspektiven in der ersten Mannschaft, mittlerweile den FSV Hollenbach verlassen hat.

SC Amrichshausen – TSV Dörzbach/Klepsau: Der TSV Dörzbach/Klepsau schob sich durch den mühevollen 1:0-Erfolg gegen den FC Igersheim auf Rang 3 vor. Das Tabellenbild trügt jedoch etwas, denn der Tabellenvierte SGM Weikersheim/Schäftersheim hat, bei nur einem Zähler weniger auf dem Konto, gegenüber den Jagsttälern noch zwei Spiele in der Hinterhand. Auch der mit den Weikersheimern punktgleiche FSV Hollenbach II hat eine Begegnung weniger als der TSV Dörzbach/ Klepsau absolviert. Gastgeber SC Amrichshausen kann dem Derby gelassen entgegen blicken, schließlich hat der Vorjahresaufsteiger nach mäßigem Vorrundenverlauf in den letzten Begegnungen vor der Winterpause mächtig Gas gegeben und sich mit drei Siegen hintereinander ein beruhigendes Polster nach unten geschaffen.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 02.03.2018