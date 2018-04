Ein Blick in die Vergangenheit macht dem VfR Hoffnung

Anzeige

Nach der Spielpause über Ostern folgt für die Verbandsliga-Mannschaft des VfR Gommersdorf das nächste Spiel am Sonntag (15 Uhr) im Sportzentrum beim 1.FC Bruchsal. Die Pause tat insofern gut, dass die kleineren Wehwehchen bei dem einen oder anderen länger behandelt werden konnten. Für die Bruchsaler geht es noch darum, im Rennen um den Aufstiegsrelegationsplatz zu bleiben. In der Vorrundenbegegnung mussten die Gommersdorfer mit dem 0:4 die bisher höchste Heimniederlage einstecken.

Dass in diesem Spiel für die Barockstädter nur ein Sieg zählt, ist auch den Gommersdorfern klar. VfR-Trainer Peter Hogen dazu: „Das wird eine ganz schwere Auswärtsaufgabe für uns.“ Aber: In der Saison 2015/16 gewann Gommersdorf mit 2:1 nach Treffern von Sebastian Kempf und Felix Schmidt. „Uns ist klar, dass sich Bruchsal keinen Ausrutscher mehr erlauben darf, wenn sie im Kampf um die Spitzenplätze dabei bleiben wollen“, sagt Hogen.

Ein kleiner Funken Hoffnung ist immer beim Underdog in solchen Begegnungen David gegen Goliath dabei. „Wir wollen an die Leistungen vor der Osterpause anknüpfen und unsere Chance suchen“, blickt trotz aller anders lautenden Prognosen Hogen optimistisch in die Partie bei den Barockstädtern und lässt mit der Gelassenheit eines erfahrenen Trainers alles auf sich und die Mannschaft mal zukommen. Personell sind bis auf Torben Götz und Philipp Prümmer alle Spieler einsatzfähig. Auch Florian Stelzer steht nach seiner Sperre wieder zur Verfügung. eb