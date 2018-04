Anzeige

Während die Vorbereitungen auf den dritten Finaltag der Amateure am Pfingstmontag, 21. Mai, in die heiße Phase gehen, steht bereits der Termin für den Finaltag 2019 fest. Die 21 Ländespokal-Endspiele werden im kommenden Jahr am Tag des DFB-Pokal-Finales, 25. Mai 2019, stattfinden. Darauf haben sich die Präsidenten der Regional- und Landesverbände in ihrer Konferenz verständigt.

Mehr als zehn Stunden lang wird an jenem Tag in der ARD der Ball rollen. „Das Erste“ zeigt zunächst die Endspiele aller 21 Landespokale in einer großen Livekonferenz, verteilt auf drei verschiedene Anstoßzeitpunkte, ehe am Abend die Übertragung des DFB-Pokal-Finales aus dem Berliner Olympiastadion folgt.

Dr. Rainer Koch, 1. DFB-Vizepräsident Amateure, sagt: „Die Idee des DFB-Pokals als gemeinsamer Wettbewerb des gesamten deutschen Fußballs, an dem alle Vereine von der Kreisliga bis zur Bundesliga teilnehmen können, wird mit dem Finaltag der Amateure erstmals an einem Tag zusammen mit dem DFB-Pokal-Finale von der ARD bundesweit ins Bild gesetzt – ein deutliches Zeichen für den Amateurfußball.“