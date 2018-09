Ein „Dreier“ beim großen Favoriten geholt

Mit einem unerwarteten „Dreier“ im Gepäck traten die B-Junioren des FV Lauda am Samstag die Heimreise aus Walldorf an. Hohe Laufbereitschaft, taktische Disziplin und eine vorbildliche Moral sorgten für den ersten Auswärtssieg in der noch jungen Verbandsligasaison beim FC Astoria, einem der designierten Meisterschaftsfavoriten. Von Beginn an setzten die Eisenbahnstädter das im Vorfeld ausgegebene taktische Konzept des schnellen Umschaltspiels aus defensiver Grundordnung konsequent um.

Enge Räume

Die Gäste machten die Räume im Zentrum eng und setzten mit schnellen Kontern nach Ballgewinn immer wieder gefährliche Nadelstiche. Erwartungsgemäß hatten die Hausherren so mehr Spielanteile, konnten aber die exzellent gestaffelte Defensive der Laudaer nur ganz selten aus der Balance bringen. Spannende Strafraumszenen resultierten meist aus Standards. So auch in der 32. Spielminute, als eine fehlerhafte Zuordnung des FV nach einem Eckball zum Führungstreffer der Heimelf führte. Lauda hielt aber weiter aggressiv dagegen und kam ebenfalls nach einer Ecke durch einen sehenswerten Kopfball von Maximilian Stoy zum Ausgleich (37.). Nach der Pause das gleiche Bild: Walldorf kombinierte sicher und gefällig durchs Mittelfeld, scheiterte aber immer wieder an der aufopferungsvoll kämpfenden und geschickt agierenden Laudaer Defensive oder am glänzend aufgelegten Schlussmann Julian Schneck. Aber auch die Eisenbahnstädter kamen durch gefährliche Konter zu Chancen. Als sich die Zuschauer schon mit einem Unentschieden abgefunden hatten, schlug in der ersten Minute der Nachspielzeit die Stunde von Nico Dauth, der einen Querpass der Walldorfer Hintermannschaft geschickt abfing und eiskalt zum spielentscheidenden 2:1 vollendete.

Mit einer herausragenden Mannschaftsleistung machte der Laudaer Nachwuchs so die Auftaktniederlage vergessen und verbuchte einen ganz wichtigen Auswärtssieg beim FC Astoria Walldorf. fvl

