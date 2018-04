Ein Dreikampf um den zweiten Platz

Anzeige

Die TSG Impfingen ist erpicht darauf, den Anschluss an den zweiten direkten Aufstiegsplatz in der Fußball-Kreisklasse B Tauberbischofsheim nicht zu verlieren. Der erste Tabellenplatz liegt in utopischen Höhen, der Abstand zum zweiten Platz beträgt jedoch nur einen Zähler. Aber auch von unten bekommt die TSG Druck. So könnte sie schon an diesem Spieltag von der SG Dittwar/Heckfeld auf dem Relegationsplatz abgelöst werden. Sollte sie jedoch ihre kopfballstarke Tormaschinerie um Max Weiske wieder ins Laufen kriegen, dürfte sie die Partie gegen die SG Boxtal II/Mondfeld vor keine größeren probleme stellen. – Hinspiel: 0:2.

Im Kampf um die Aufstiegsplätze draf auch die SG Dittwar/Heckfeld weiter hoffen. Sie steht derzeit zwei Punkte hinter dem Relegationsplatz und hat nun eine reelle Chance, diesen zu erklimmen. Die SG Uissigheim II/Gamburg entschied zwar das Hinspiel mit 3:2 für sich, ließ jedoch in den jüngsten drei Spielen einige Punkte liegen.

Torjäger der Kreisklasse B TBB 22 Tore: Max Weiske (Impfingen). 21 Tore: Samet Karaveli (Türkgücü Wert.). 14 Tore: Marcel Schönig /Boxtal II/Mo.) 12 Tore: Andre Göbel (Uissigheim II/G.).

So leicht wie zuletzt beim Tabellenletzten SG Welzbachtal II dürfte es für den FV Brehmbachtal II nun gegen die SG Unterschüpf/Kupprichhausen II nicht werden. Die Gäste zeigten im jüngsten Spiel ihr Potenzial und stehen nicht ohne Grund auf einem direkten Aufstiegsplatz. – Hinspiel: 2:3.