Ein Festival der Tore

Kim Foss (vier Tore) und Fabio Roth (drei) begeisterten in der Bezirksliga Hohenlohe mit einem „Torfestival“ am zweiten Spieltag. Beide führen die Rangliste an. In der Kreisliga A3 liegt Edison Hajra (SGM Löffelstelzen/Bad Mergentheim) vorn, die Kreisliga B 4 wird von Johannes Heidinger (SV Harthausen) und Felix Schlund (FC Billingsbach/beide drei Tore) angeführt.

Bezirksliga Hohenlohe

5 Tore: Fabio Roth (SG Sindringen-Ernsbach), Kim Foss (SGM Niedernhall/Weißbach). 2 Tore: Mike Dörr (Spfr. Bühlerzell), Felix Ettwein, Marco Schmieg (beide SV Wachbach), Marco Pfitzer (TSV Obersontheim), Patrick Lettenmaier (VfR Altenmünster), Fabian Wohlschläger (VfL Mainhardt), Edwin Wilhelm (TuRa Untermünkheim), Justus Marmein (SG Sindringen-Ernsbach).

Kreisliga A 3

3 Tore: Edison Hajra (SGM Löffelstelzen/Mergentheim)

2 Tore: Yassine Zienecker (SGM Weikersheim/Schäftersheim), Julian Baier (1.FC Igersheim), Sandro Wolfart (SV Edelfingen), Alexander ilic (SGM Löffelstelzen/Mergentheim), Lucas Mohr, André Fries (beide SGM Taubertal/Röttingen).

Kreisliga B 4

3 Tore: Johannes Heidinger (SV Harthausen), Felix Schlund (FC Billingsbach)

2 Tore: Nikolai Bach (SGM Weikersheim/Schäftersheim II), Tobias Roth (SGM Creglingen II/Bieberehren), Florian Eckard (SGM Markelsheim/Elpersheim II), Jonas Luger (SV Wachbach II), Adrian Heger, Fabian Wernau, Patrick Weidlich (alle TSV Blaufelden), Leon Vorholzer (TSV Laudenbach). rst

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 07.09.2018