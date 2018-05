Ein Fleck auf Türkgücüs Weste

Anzeige

Welzbachtal II – Untersch./K. II 1:5

Tore: 1:0 (31.) Timo Emmel, 1:1 (43.), 1:2 (47.) und 1:3 (68.) alle Achim Schyle, 1:4 (69.) Daniel Heffner, 1:5 (86.) Simon Weiland.

Trotz der technischen Überlegenheit der Gäste ging die Heimelf zunächst in Führung, doch sie musste noch vor der Pause den verdienten Ausgleich hinnehmen. Nach dem Seitenwechsel gab es bei den Gastgebern einen Leistungseinbruch, der dem gast zahlreiche Räume eröffnete, die der auch nutzte. So gewann Unterschüpf/K. II nach einer ordentlichen Leistung hoch verdient.

Uissigheim II/G. – Anadolu L. 8:1

Tore: 0:1 (6.) Ahmad Tagiga, 1:1 (8.) Aaron Krug, 2:1 (10.) Marco Johannes, 3:1 (15.) Andre Göbel, 4:1 (18.) Aaron Krug, 5:1 (40.) Jeremy Reitz, 6:1 (42.) Adrian Goldschmitt, 7:1 (45.) Andre Göbel, 8:1 (56.) Aaron Krug.

Anadolu Lauda ging zwar überraschend in Führung, doch sahen dann die Gäste schon zur Pause kein Land mehr. Sieben Gegentore bis zum Pausenpfiff sprechen eine deutliche Sprache. In einer insgesamt recht ereignislosen zweiten Spielhälfte dann dann noch ein weiterer hinzu.

Uiffingen – Wittigh./Zimm. II 2:1

Tore: 0:1 (55.) Sebastian Molitor (Foulelfmeter), 1:1 (70.) Sebastian Ernst, 2:1 (75.) Elias Wild.

Wohl dem baldigen Saisonende und der unabänderlichen Tabellenkonstellation geschuldet, sahen die Zuschauer in der ersten Hälfte der Begegnung wenig Ereignisreiches. Nach dem Führungstreffer der Gäste gelang den Gastgebern sowohl der Ausgleich als auch die anschließende Führung nach einer Standardsituation. Während Sebastian Ernst nach einem abgefälschten Freistoß einnetzte, gelang es Elias Wild, seinen direkt zu verwandeln.

FV Oberlauda – TSG Impfingen 0:4

Tore: 0:1 (4.), 0:2 (9.), 0:3 (20.), 0:4 (29.) alle Max Weiske.

Der Gast stellte die deutlich spielbestimmende Mannschaft und ging schnell durch Max Weiske, der einem Hattrick erzielte, früh in Führung. Die Heimelf kam dann auch zu zwei guten Einschussmöglichkeiten vor des Gegners Tor, fand jedoch nicht den Torabschluss. Nach einem weiteren Tor von Max Weiske ging es beim Stand von 0:4 in die Pause. Danach verflachte die zusehends. Der Gast war zwar immer noch spielbestimmend, konnte aber nicht mehr an die Leistung der ersten Hälfte anknüpfen. So verlagerte sich das Spiel hauptsächlich ins Mittelfeld. Letztendlich ging der TSG als verdienter Sieg vom Platz.

Dittwar/Heck. – Boxtal/Mon. II 2:0

Tore: 1: 0 (39. Tobias Zegowitz), 2 : 0 (Tobias Zegowitz)

Beide Mannschaften begannen die Partie etwas verhalten, Torchancen gab es in der Anfangsphase überhaupt nicht. Interessanter wurde es erst Mitte der ersten Hälfte, als die Gastgeber zum Beispiel einen Pfostenschuss zu verzeichnen hatten. Zuvor hatten die Gäste ebenfalls eine gute Möglichkeit. In der Folgezeit hatten die Einheimischen mehr Spielanteile und gingen auch verdient in Führung. Nach der Pause hielt die Überlegenheit an und die Spielgemeinschaft kontrollierte das Spiel. In der Defensive ließ sie kaum etwas zu, so dass der Sieg in Ordnung geht.

Brehmbachtal II – Urphar/Li. 3:0

Tore: 1:0 (6.) und 2:0 (11.) jeweils Tim Faulhaber, 3:0 (87.) Benjamin Eckert.

Die Heimmanschaft erwischte den besseren Start und ging früh nach einem Torwartfehler durch Tim Faulhaber in Führung. Nur fünf Minuten Minuten später durften die Fans des FVB erneut jubeln, als wiederum Tim Faulhaber gekonnt zum 2:0 einschob. Die Gäste waren nach diesem Doppelpack einige Zeit geschockt. Erst in der schlussphase der ersten Hälfte fand der SSV besser in die Partie. Die zweite Halbzeit verlief überwiegend ausgeglichen. Kurz vor dem Abpfiff machte Benjamin Eckert nach einer Hereingabe von rechts, frei vor dem Tor alles klar.

