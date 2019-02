Ein guter vierter Platz

Einen tollen vierten Platz belegten die B-Juniorinnen des TSV Tauberbischofsheim bei der badischen Futsalhallenmeisterschaft am 17. Februar in der Pattberghalle in Mosbach.

Souverän starteten sie mit zwei Siegen gegen SG Hohensachsen 2:0, FV Niefern 2:1 und einem Unentschieden gegen den KSC (1:1 ) ins Turnier. Im Halbfinale mussten die Spielerinnen von Steffi Hartnagel gegen die TSG Hoffenheim antreten und verloren deutlich mit 0:5.

Das Spiel um Platz drei gestalteten sie zwar überlegen, doch über ein 0:0 kamen sie in der regulären Spielzeit nicht hinaus. Das anschließende Sieben-Meter-Schießen musste die Entscheidung bringen. Nach fünf Toren vom Punkt fiel die Entscheidung gegen die Taubertälerinnen, die jedoch mit der gezeigten Leistung sehr zufrieden sein können. Für den TSV waren im Einsatz: Maria Mutlu (drei Tore), Sophie Schneider (zwei Tore), Ellen Boccagno (ein Tor), Nele Schmitt (ein Tor), Sarah Ballweg (ein Tor) Christin Berberich, Stefanie Zipf, Marie Schweizer, Lara Hemrich, Amelie Wolz und Chiara Podetz. tsv

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 19.02.2019