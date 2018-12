Ein hochklassiges Teilnehmerfeld

Auch der 20. Jako-Cup in Niederstetten wird traditionell von den A-Junioren eröffnet. Das Turnier verspricht aufgrund des hochklassigen Teilnehmerfeldes viele spannende und emotionale Spiele. Der Sieger des Jako-Cups in Niederstetten qualifiziert sich für das ebmpapst-Hallenmasters am 5. Januar in Mulfingen.

Am Donnerstag, 27. Dezember, wird in der Sporthalle in Niederstetten um 10 Uhr das erste Vorrundenspiel des 20. Jako-Cups angepfiffen. Auch bei der Jubiläums-Ausgabe werden die A-Junioren des Gastgebers, die aktuell den achten Tabellenplatz in der Bezirkstaffel Hohenlohe belegen, das erste Spiel bestreiten.

Der Gegner im Auftaktspiel ist die SG Assamstadt/Umpfertal, die in der Kreisliga Odenwald auf dem 9. Platz überwintert. Die Gruppe A komplettieren die Mannschaften der SGM Amrichhausen/Morsbach/Künzelsau, der VfR Altenmünster und der TSV Lehrberg.

In der Gruppe B startet der favorisierte Bezirksoberligist SV Heidingsfeld gegen den Bezirksligisten TSV Crailsheim/Satteldorf. Die Nachwuchskicker von der SG Weikersheim/Schäftersheim/Markelsheim/ Elpersheim wollen ebenso wie der Landesligist der SG Lauda/Grünsfeld ein Wörtchen um den Gruppensieg mitreden. Vervollständigt wird die Gruppe B durch den TSV Schrozberg. Der Verbandsligist TSV Ilshofen wird seine Titelambitionen in der Gruppe C geltend machen wollen, denn die U19 aus Ilshofen tritt auf dem Feld in der Verbandsstaffel Nord an. Die Mannschaften der Spfr. Schwäbisch Hall, des SV Schluchtern, des SV Mulfingen und des Landesligisten SGM Krautheim/Gommersdorf werden aber ebenfalls um den Gruppensieg mitspielen können.

In der letzten Gruppe D startet der Titelverteidiger vom FSV Hollenbach gegen den Bezirksligisten der SGM Michelbach/Öhringen. Auch in dieser Gruppe ist das kein Selbstläufer, denn mit den Bezirks-ligisten der SGM Wachbach/Althausen-Neunkirchen, der in der Landesliga Rhein-Neckar beheimateten SG Diehlheim/Mühlhausen und der zweiten Mannschaft des TV Niederstetten sind spannende Spiele schon in der Gruppenphase garantiert.

Die Viertelfinalspiele werden gegen 17.25 Uhr so langsam den Höhepunkt des Turniers einleiten, das dann mit dem Endspiel um 19.15 Uhr seinen Sieger des ersten Jako-Cup-Tages finden wird.

Der Eintritt zu dem Jubiläumsturnier ist auch bei dem hochklassigen Turnier der A-Junioren wie immer frei. ol

