Ein maßgebliches Spiel

Die Wintervorbereitung des Fußball-Verbandsligisten FSV Hollenbach ist zu Ende. Und gleich steht ein Spitzenspiel auf dem Programm. Bereits heute spielt die Mannschaft um Trainer Martin Kleinschrodt beim Tabellenführer SKV Rutesheim (wir berichteten). Spielbeginn ist 19 Uhr. Beide Mannschaften trennt nach 16 Spielen nur ein Zähler. Punktleich mit den Sportfreunden Dorfmerkingen (2.) sind die Hollenbacher auf Rang drei zu finden.

2:2 endete die Generalprobe gegen den nordbadischen Verbandsligisten FV Lauda. Zuvor hieß es in Testspielen 1:2 gegen den TSV Crailsheim und 3:3 gegen den Oberligisten TSV Ilshofen. Den Rutesheimern gelang am vergangenen Wochenende ein 3:1-Erfolg gegen den Ligakonkurrenten VfB Neckarrems. „Rutesheim ist Tabellenführer, der SKV ist Favorit. Die sind stark. Das ist eine super Truppe mit einem guten Trainer“, sagt Kleinschrodt über den Gegner. „Deren Stärke dürfte im Zusammenhalt liegen. Die sind ein Team, haben aber auch einige gute Einzelspieler und sind insgesamt sehr ausgeglichen.“ Aber der Hollenbacher Coach ist sich sicher: „Das wird ein anderes Spiel als das Hinspiel. Wir sind einen Schritt weiter als damals.“ Am zweiten Spieltag holte die SKV in der „Jako-Arena“ einen 2:0-Sieg.

Ein Problem für Kleinschrodt: die Personalsituation. Diese ist ähnlich angespannt wie zum Ende der Vorrunde. Tizian Amon fällt noch aus, allerdings trainiert er nach seiner langen Leidenszeit wieder. Ebenfalls nicht mit dabei werden Torben Götz, Jan-Ruven Schieferdecker, Mario Hüttinger, Marc Zeller sowie wahrscheinlich auch Robin Dörner und Timo Brenner sein.

„Wir werden sicher wieder auf die A-Jugendlichen Marius Uhl und Jonas Limbach zurückgreifen“, sagt Kleinschrodt. Uhl spielte sich bereits in der Vorrunde in die Mannschaft, Limbach überzeugte in der Wintervorbereitung seinen Trainer. „Er ist aggressiv, geht voll drauf“, sagt Kleinschrodt. Ein Lob verdiente sich auch Markus Herkert, der in der Vorrunde immer wieder angeschlagen war.

Allzu hoch hängen will Kleinschrodt die Partie gegen Rutesheim nicht: „Das ist für mich kein Schlüsselspiel. Wir wollen aber gut aus der Pause kommen. Die ersten drei Spiele sind maßgeblich.“

Klar ist aber, mit einem Sieg oder zumindest einem Punktgewinn könnten die Hollenbacher den Druck auf den Spitzenreiter weiter hoch halten. Wobei momentan ja noch Dorfmerkingen eine maßgebliche Rolle in der Verfolgung des Spitzenreiters einnimmt. hesch

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 01.03.2019