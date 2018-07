Ein Neuer mit viel Erfahrung

Anzeige

Der VfR Aalen hat einen weiteren Neuzugang verpflichtet: Mart Ristl wechselt mit sofortiger Wirkung zu den Schwarz-Weißen. Der 22-Jährige spielte zuletzt beim französischen Zweitligisten FC Sochaux. Er unterschrieb beim VfR einen Kontrakt mit Laufzeit bis zum 30. Juni 2020.

Ristl ist gespannt auf seine neue Aufgabe: „Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung beim VfR Aalen und die Chance, in meiner Heimat auf hohem Niveau Fußball spielen zu können. Der Club ist ambitioniert, ich möchte meinen Teil zur Verwirklichung unserer gemeinsamen Ziele beisteuern.“

Der Blaufelder, der bis 2010 in der Jugendabteilung des Verbandsligisten FSV Hollenbach spielte, schnürte von 2012 bis 2017 seine Kickschuhe für den VfB Stuttgart. Dort bestritt der Mittelfeldspieler vier Bundesliga-Einsätze, 20 Drittliga-Partien, 29 Spiele in der Regionalliga Südwest und 47 Partien in der A-Junioren-Bundesliga. Außerdem absolvierte Ristl 24 U-Länderspiele für die deutsche Nationalmannschaft, gehörte von der U15 bis zu U19 durchgehend zum Aufgebot und trug in der U19 sogar die Kapitänsbinde.