Ein neues Trainergespann

Fußball-Kreisklasse-B-Ligist FC Viktoria Hettingen II vermeldet zur Rückrunde einen Trainerwechsel. Der bisherige Coach Thomas Schell wird sein Amt aus sportlichen Gründen niederlegen. Ein Nachfolger für Thomas Schell wurde bereits in den eigenen Reihen des Vereins gefunden. Mit Simon Münster sowie Patrick Esche übernehmen zwei langjährige aktive Spieler Schells Amt. Der FC bedankte sich bei Thomas Schell für sein aufopferungsvolles Engagement als Trainer. Des Weiteren tritt die erste Herrenmannschaft des FC auch kommende Spielzeit mit Trainer Michael Wolf in die neue Verbandsrunde an. „Michael wird versuchen, den erfolgreich eingeschlagenen Weg weiterhin zu gehen und die junge Mannschaft weiter zu stabilisieren.“ fcv

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 08.02.2019