Ein Sieg, der gleich zwei Klassenerhalte bringt

Riesengroßer Jubel beim SV Nassig: Der Landesligist setzte sich am Samstag in Höpfingen vor 1180 Zuschauern im Relegationsspiel gegen den Vizemeister der Kreisliga Buchen, den TSV Mudau, knapp, aber nicht unverdient, mit 2:1 durch.

Damit durfte die erste Mannschaft nicht nur den eigenen Klassenerhalt feiern, sondern sie verhalf auch noch der eigenen „Zweiten“ zum Verbleib in der Kreisliga Tauberbischofsheim. Bei einem Abstieg der „Ersten“ hätte laut Verbandssatzung nämlich auch die „Zweite“ eine Etage tiefer rutschen müssen.

Matchwinner auf Seiten der Nassiger war ausgerechnet einer, der sein letztes Spiel im Trikot der „Weiß-Schwarzen“ (die dieses Mal in einem dezenten hellen Blau aufgelaufen waren) bestritten hatte: Christian Semmler, der die meiste Zeit der Saison in der „Zweiten“ gespielt hatte und erst für den „Endspurt“ wieder für die Landesliga-Truppe reaktiviert wurde. Der Abwehrspieler erzielte nämlich beide Tore: Das 1:1 in der 51. Minute mit einem fulminanten Schuss nach einem Freistoß, das 2:1 in der 82. Minute per Foulelfmeter. Zur Pause hatte noch der TSV Mudau geführt. Den Treffer für die tapfer kämpfende Mannschaft hatte Johannes Dambach erzielt. Sein platzierter Schuss aus 16 Metern ging vom Innenpfosten über die Linie.

Mudaus Spielertrainer Marvin Flad haderte nach dem Spielschluss ein bisschen mit dem fehlenden Glück. „Unmittelbar nach dem 1:0 haben wir noch den Pfosten getroffen. Hätte es zur Pause dann 2:0 gestanden, wären uns alle Türen offen gestanden. So aber ist es natürlich brutal bitter, wenn man ausgerechnet durch einen Elfmeter verliert, dem kurz zuvor ein Nassiger Foul, das nicht geahndet wurde, vorausgegangen war.

Auf Nassiger Seite war natürlich die Erleichterung groß. Markus Kieslich, einer der beiden Trainer der Mannschaft: „Es ist natürlich doppeltes Glück, wenn gleich zwei Mannschaften den Klassenerhalt geschafft haben.“ Und sein Kollege Sebastian Gegenwarth fügte hinzu: „Wir sind jetzt alle mega-erleichtert“.

Christian Semmler war nach Spielschluss den Tränen nahe: Ich habe es mir so sehr gewünscht, mit dieser geilen Mannschaft den Klassenerhalt zu schaffen. Und jetzt haben wir es geschafft – und ich habe sogar zwei Tore geschossen. Aber es ist ja egal, wer die Tore schießt. Hauptsache sie werden geschossen.“

Somit steht nach mehreren Wochen endlich fest, wer sich in der noch ausstehenden „Hängepartie“ im Fußballkreis Tauberbischofsheim gegenübersteht: Am Freitag, 22. Juni, treffen um 18.45 Uhr in Königheim der FC Külsheim (Zwölfter der Kreisliga) und der SV Pülfringen (Dritter der Kreisklasse A) aufeinander. Und in dieser Partie ist , zumindest indirekt, Christian Semmler wieder beteiligt, denn in der neuen Saison übernimmt der das Amt des Spielertrainers beim SV Pülfringen.

