Ein Sieg gegen den TSV wäre ein großer Schritt

Am Ostermontag kommt nach Sindringen/Ernsbach und Markelsheim/Elpersheim der dritte schwere Gegner in Folge auf den SV Wachbach zu. In Michelfeld will der SV unbedingt Platz drei sichern. „Mit einem Sieg könnten wir einen großen Schritt machen“, sagt Trainer Arben Kaludra.

„Es wird ein enges Spiel, in dem auch entscheidend wird, wer den Doppelspieltag besser verkraftet. Ich hoffe dass der ein oder andere verletzte Spieler bei uns zurückkommt.“ Markelsheim/Elpersheim empfängt mit den Spfr. Bühlerzell eine gute und erfahrene Bezirksliga-Mannschaft. „Da zählt nur eins“, so Trainer Marco Reuß. „Drei Punkte müssen her. Wir lassen zuhause einfach zu viele Punkte liegen.“ Mulfingen hofft zuhause gegen den Absteiger Braunsbach auf einen Sieg, die Abstiegskandidaten Untermünkheim (zuhause gegen Neuenstein) und Hessental (in Dünsbach) haben schwere Aufgaben zu lösen. Obersontheim (daheim gegen Ilshofen II) und Sindringen/Ernsbach (gegen Mainhardt) haben leichte Spiele und sollten sich klar durchsetzen können. Zwei Tabellennachbaren treffen in der Partie Niedernhall/Weißbach und Altenmünster aufeinander. rst

