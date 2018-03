Ein Sieg ist Pflicht für die SG

Anzeige

Die Fußballerinnen der SG Dittwar/Tauberbischofsheim treten am Samstag, 17. März, um 17 Uhr in der Landesliga Rhein-Neckar/Odenwald bei der zweiten Mannschaft des VfB Wiesloch an. Trainer Joachim Göller ist sich sicher, dass der Ausgang des Spiels richtungsweisend im Kampf um die Meisterschaft sein wird. Während man gegen den Tabellenfünften in der vergangenen Saison eine knappe Niederlage verkraften musste, entschied die SG das Hinspiel mit 1:0 für sich. Auf ungewohntem Kunstrasen wird es auf gutes Kombinationsspiel und eine kompakte Abwehr ankommen. Zudem möchte sich Stürmerin Johanna Kuhn in der Torjägerliste weiter verbessern. Sie rangiert mit sieben Treffern auf Platz 2.

Ein Sieg ist für den Tabellenzweiten aus dem Taubertal Pflicht, wenn man den Kampf um die Meisterschaft weiter offen gestalten möchte. Zumal der Tabellenführer SG HD-Kirchheim die TSG Wilhelmsfeld zum Spitzenspiel empfängt.

Für das Spiel am Samstag steht dem Trainer der SG Dittwar/Tauberbischofsheim der komplette Kader zur Verfügung. sgdt