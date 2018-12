Ein simpler Schuss mit der Pike bringt den Sieg

Spielerisch und technisch hohes Niveau boten die 15 Teams den Zuschauern beim Turnier um den Obi-Cup für Teams der Kreisligen und Kreisklassen im Rahmen der 48. Auflage des Bürgermeister-Weid-Gedächtnisturniers in der Königshöfer Tauber-Franken-Halle.

Erstmals durfte sich dabei der SV Bütthard in die Siegerliste eintragen und ist somit zusammen mit der zweitplatzierten DJK Unterbalbach für den Obi-Masters-Cup am kommenden Sonntag, 30. Dezember, qualifiziert. In den Gruppenspielen noch zögerlich und im Auslassen von Chancen großzügig, am Ende jedoch mit dem notwendigen Quäntchen Glück versehen, gestalteten die Büttharder aus einer meist stabilen Abwehr heraus ihr blitzschnelles und effizientes Spiel und siegten nicht unverdient. Lange Zeit wurden die türkischen Ballkünstler des SV Anadolu Lauda I und TTSC Buchen I als Top-Favoriten auf den Turniersieg gehandelt, doch in der K.o.-Runde fanden beide nacheinander ihren Meister in der DJK aus Unterbalbach. Die vom Fußballkreis Tauberbischofsheim entsandten Schiedsrichter (Thomas Syksch/TSV Tauberbischofsheim), Manfred Semmler (1. FC Umpfertal), Alexander Drach (SV Gamburg) und Carsten Reinhart (TSV Tauberbischofsheim) waren stets Herr des Geschehens und brachten die 37 überaus fairen Spiele souverän über die Bühne.

Etwa 400 Fußballfans hatten den Weg in die Tauber-Franken-Halle gefunden und verfolgten gespannt die Spiele der 15 Mannschaften. Insgesamt hatten die Torhüter in den Gruppenspielen schon exakt 100 Mal das Nachsehen, ehe folgende Platzierungen feststanden:

Gruppe A: 1. SV Anadolu Lauda I (12 Punkte/14:2 Tore), 2. SV Königshofen II (7/8:4, 3. TSV Gerchsheim (4/6:7), 4. TTSC Buchen II (4/6:13), 5. SpG Wittighausen/Zimmern (1/4:12). Gruppe B: 1. SV Bütthard (10/9:3), 2. TTSC Buchen I (10/8:2), 3. SV Aalbachtal (6/4:5), 4. SpG Dittwar/Heckfeld (3/1:4), 5. SV Anadolu Lauda II (0/1:9). Gruppe C: 1. DJK Unterbalbach (12/15:2), 2. Türkgücü Wertheim (6/8:7), 3. FC Hettingen (6/9:9,) 4. TSV Merchingen (3/4:11), 5. SpG Winzer Beckstein (3/3:10).

Viertelfinale

In den Viertelfinals stieg die Spannung in der Halle deutlich an. Zum Auftakt setzte der SV Anadolu Lauda I mit einer starken Anfangsoffensive ein erstes Ausrufezeichen, musste am Ende jedoch zittern, ehe man den zu verspielt agierenden FC Hettingen auf die Heimreise schickte.

Extrem nervenaufreibend und höchst spannend verlief das zweite Viertelfinale. Ein komplett offensiv ausgerichteter SV Bütthard geriet überraschend nach nur 40 Sekunden Spielzeit gegen den SV Aalbachtal in Rückstand, musste danach zwei Zeitstrafen und einige heikle Situationen überstehen, ehe der bayerische Kreisligist in den beiden letzten Spielminuten doch noch alles klar machte.

Den guten Eindruck aus der Gruppenphase bestätigte die DJK Unterbalbach im Viertelfinale. Und das gegen einen wirklich starken Gegner, nämlich den TTSC Buchen I. Nach einer frühen Unterbalbacher Führung rannten die Buchener mit Mann und Maus gegen das DJK-Tor an. Doch ein überragender Torwart und ein verwandelter Strafstoß knapp vier Minuten vor der Schlusssirene stellten die Weichen schließlich für einen deutlichen Sieg der Balbachtaler.

Dramatisch verlief das letzte Viertelfinale zwischen der U23 des Gastgebers SV Königshofen und Türkgücü Wertheim. Nach nur 20 Sekunden Spielzeit ging der SVK II durch einen Strafstoß in Führung. Türkgücü war fortan jedoch Chef im Ring und schloss einen sehenswerten Angriff zum Ausgleich ab. Danach hatte die Abwehr des SVK II Schwerstarbeit zu verrichten. Quasi aus dem Nichts und aus einem eigentlich unmöglichen Winkel erzielte der Gastgeber zwei Minuten vor Schluss die erneute Führung.

Halbfinale

Die Euphorie aus dem Viertelfinale trug die DJK Unterbalbach auch in dieses erste Halbfinale. Schon nach anderthalb Minuten fiel die Führung für die Unterbalbacher, die der SV Anadolu mit wütenden Angriffswellen beantwortete. Jetzt war auch der Schiedsrichter gefordert, der sich jedoch nicht aus der Ruhe bringen ließ und die Gemüter immer wieder beruhigte. Beide Teams wurden von ihren zahlreichen Fans unaufhörlich angefeuert und der SV Anadolu hatte mehr als einmal den Ausgleich auf dem Fuß. Doch selbst größte Chancen wurden nicht verwertet und so machte die DJK Unterbalbach quasi mit der Schlusssirene mit dem zweiten Treffer den Finaleinzug endgültig klar.

Im zweiten Halbfinalspiel trafen mit dem SV Bütthard und dem SV Königshofen II zwei Mannschaften aufeinander, die mit ambivalenten Leistungen die Gruppenphase absolviert hatten. Bütthard war immer im Vorwärtsgang unterwegs, während man beim SVK II doch eher auf Fehler des Gegners spekulierte. Wie im Viertelfinale überraschte die U23 des Gastgebers den Gegner und legte schon nach wenigen Sekunden dem SV Bütthard „ein Ei ins Nest“. Bütthard war beeindruckt, erzielte jedoch nur eine Minute später den Ausgleich, was zu einer sichtlichen Beruhigung des Spiels auf beiden Seiten beitrug. Fortan standen überwiegend Schüsse aus der Distanz auf dem taktischen Fahrplan der Kontrahenten, die jedoch den Weg ins Ziel nicht fanden. So ging das Spiel in die Verlängerung, in der der SV Bütthard im Anschluss an einen Eckball in Führung ging. Die junge Mannschaft des SVK II war geschockt, agierte im Spielaufbau zu planlos und musste am Ende deutlich Lehrgeld bezahlen.

Finalpaarungen

Beim Acht-Meter-Schießen um Platz 3 (Preisgeld: 150 Euro) hatte der SV Königshofen II das Glück und die besseren Schützen auf seiner Seite und verwies den SV Anadolu I mit 5:4 Toren auf Platz 4 (Preisgeld: 100 Euro).

Ein überaus interessantes und packendes Endspiel um den Obi-Cup 2018 erlebten die zahlreichen Fußballfans nach einem langen Turniertag. Einem bis dato konzentriert aufspielenden SV Bütthard durfte man nun einiges zutrauen, obwohl auch die DJK Unterbalbach auf Grund der Leistungen aus den K.o.-Spielen sicherlich nicht chancenlos in dieses Finale ging.

Der gegenseitige Respekt war dem Spiel der beiden Kontrahenten anzumerken. Das Risiko zu begrenzen, diese Devise stand im Vordergrund. Trotz einiger Chancen hüben wie drüben ging das Spiel schließlich in die Verlängerung. Wie einfach Fußball manchmal sein kann, demonstrierte dann der SV Bütthard. Nach nur einer Minute in der Verlängerung bedeutete ein simpler „Spitzenkick“ mit der Pike den Führungstreffer für die Unterfranken. Die DJK Unterbalbach setzte nun alles auf eine Karte und erspielte sich mehrere hochkarätige Torchancen. Alleine in der letzten Spielminute hätte eigentlich bei zwei Angriffen der DJK der Ausgleich fallen müssen, doch der SV Bütthard hatte im rechten Moment das Glück auf seiner Seite und sicherte sich als neuer Champion erstmals den Turniersieg den Siegerscheck über 450 Euro.

Für die an diesem Tag ebenbürtigen Unterbalbacher blieben als Trostpflaster immerhin noch 200 Euro Preisgeld und die Qualifikation für das am kommenden Sonntag, 30. Dezember, stattfindende Obi-Masters 2018.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 27.12.2018